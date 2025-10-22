Εμπαπέ και Χάλαντ στο «κυνήγι» του Ρονάλντο – Το ρεκόρ που θέλουν να σπάσουν στο Champions League

Οι Κιλιάν Εμπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ θεωρούνται οι φυσικοί διάδοχοι του Μέσι και του Ρονάλντο. Όμως, έχουν άραγε τη δυναμική να φτάσουν τα απίθανα ρεκόρ τους στο Champions League;

Η εποχή των Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο οδεύει προς το τέλος της, με τους δύο «θρύλους» να συνεχίζουν την καριέρα τους σε Ίντερ Μαϊάμι και Αλ Νασρ αντίστοιχα. Για σχεδόν δύο δεκαετίες μονοπώλησαν τη δόξα, συλλέγοντας 13 Χρυσές Μπάλες και καταρρίπτοντας κάθε πιθανό ρεκόρ στη διοργάνωση των αστέρων. Πλέον, οι Εμπαπέ και Χάαλαντ είναι εκείνοι που καλούνται να πάρουν τη σκυτάλη.

Ο Ρονάλντο παραμένει πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο Champions League με 140 γκολ, έχοντας σκοράρει 106 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, 21 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και 14 με τη Γιουβέντους. Επτά φορές ήταν πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, με μέσο όρο 0,79 γκολ ανά 90 λεπτά.

Πίσω του βρίσκεται ο Μέσι με 129 γκολ, εκ των οποίων τα 120 με τη Μπαρτσελόνα, έχοντας ωστόσο υψηλότερο μέσο όρο σκοραρίσματος (0,86 γκολ ανά 90 λεπτά). Οι δύο «αιώνιοι αντίπαλοι» δύσκολα θα προσθέσουν κι άλλα γκολ στις λίστες τους, καθώς αγωνίζονται εκτός Ευρώπης.

Ακολουθούν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (105 γκολ), ο Καρίμ Μπενζεμά (90) και ο Ραούλ (71), ολοκληρώνοντας την πεντάδα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.



printscreen Transfermarkt

Η νέα γενιά

Ο Εμπαπέ μετρά 60 γκολ στο Champions League, ενώ ο Χάαλαντ έχει ήδη 53, όμως με εντυπωσιακότερο ρυθμό, πάνω από ένα γκολ ανά παιχνίδι (1.04), έναντι 0.75 του Γάλλου. Ο Νορβηγός της Μάντσεστερ Σίτι έγινε μάλιστα ο ταχύτερος παίκτης που έφτασε τα 40 γκολ, σε μόλις 35 αγώνες, συντρίβοντας το ρεκόρ του Εμπαπέ (59 αγώνες).

Αν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς, ο Χάαλαντ δείχνει να είναι μπορεί πραγματικά να απειλήσει το ρεκόρ του Ρονάλντο τα επόμενα χρόνια, αν φυσικά παραμείνει υγιής και η Σίτι συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη.