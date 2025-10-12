Κριστιάνο και Χάαλαντ σε μία σπάνια σύμπτωση

Συνήθως, οι δύο σούπερ σταρ (Κριστιάνο Ρονάλντο και Έρινγκ Χάαλαντ) καταρρίπτουν κάθε είδους ρεκόρ γκολ. Αυτή τη φορά όμως, μαζί με τους Φεράν Τόρες και Ματέο Ρετέγκι, συνέβαλαν σε ένα ασυνήθιστο στατιστικό φαινόμενο στους αγώνες του Σαββάτου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές αστόχησαν όλοι από την άσπρη βούλα το βράδυ του Σαββάτου, με τον Βλάντισλαβς Γκουτκόφσκις της Λετονίας να είναι ο μόνος που κατάφερε να σκοράρει από πέναλτι.

Στατιστικά, περίπου το 80% των εκτελέσεων πέναλτι καταλήγει σε γκολ, αλλά με το χθεσινό 1/5, η συνηθισμένη τάση ανατράπηκε. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χάαλαντ αστόχησε δύο φορές στο ίδιο πέναλτι, παρότι το πρώτο δεν υπολογίστηκε.

Παρά την αστοχία τους από την άσπρη βούλα, η Πορτογαλία, η Νορβηγία, η Ισπανία και η Ιταλία πανηγύρισαν νίκες στα παιχνίδια τους.