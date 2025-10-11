Το Σερβία - Αλβανία επιστρέφει - Οι δυο χώρες συναντιούνται ξανά μετά από 11 χρόνια

Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα των προκριματικών του Παγκοσμίου κυπέλλου (11/10), είναι χωρίς αμφιβολία αυτή ανάμεσα στην Σερβία και την Αλβανία. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι πολύ ιδιαίτερη, όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους, αλλά και για πολιτικούς, λόγω του ιστορικού και των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η τελευταία αναμέτρηση ανάμεσα στις δυο χώρες ήταν στις 14 Οκτωβρίου 2014 στο Βελιγράδι, για τα προκριματικά του Euro 2016. Εκείνο το παιχνίδι σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, προκαλώντας διεθνή αναστάτωση. Στο ματς υπήρχε κλίμα έντασης από την αρχή, παρόλο που η UEFA είχε ήδη απαγορεύσει την είσοδο φιλάθλων της Αλβανίας για λόγους ασφαλείας. Στο 41ο λεπτό, ένα τηλεκατευθυνόμενο drone εμφανίστηκε πάνω από το γήπεδο, κουβαλώντας μια σημαία της "Μεγάλης Αλβανίας" – ενός αλυτρωτικού συμβόλου που απεικονίζει εδάφη που κατοικούνται από Αλβανούς, περιλαμβάνοντας περιοχές της Σερβίας, του Κοσόβου, της ΠΓΔΜ και της Ελλάδας.

Η σημαία αυτή ήταν το «λάδι στην φωτιά», που πυροδότησε το χάος. Οι Σέρβοι παίκτες προσπάθησαν να κατεβάσουν τη σημαία, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από τους Αλβανούς ποδοσφαιριστές, ενώ οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν στους φιλοξενούμενους, με τον διαιτητή να διακόπτει οριστικά την αναμέτρηση, ενώ το περιστατικό πυροδότησε διπλωματικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Αρχικά η UEFA κατακύρωσε τον αγώνα υπέρ της Σερβίας, αφαιρώντας της όμως βαθμούς λόγω της εισβολής των οπαδών, ενώ τελικά το CAS αποφάσισε υπέρ της Αλβανίας, δίνοντάς της τη νίκη με 3-0. Το συγκεκριμένο περιστατικό έμεινε στην ιστορία του αθλητισμού, ως ένα από τα πιο φορτισμένα πολιτικά γεγονότα στον χώρο.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη Σερβία

Η Αλβανική αποστολή έφτασε χθες (10/10) στην Σερβία, και οδηγήθηκε με τεράστια αστυνομική δύναμη, με ασφάλεια στο ξενοδοχείο που θα διανυκτερεύσει, ωστόσο οι σερβικές αρχές εξακολουθούν να είναι σε εγρήγορση, ενώ έχουν ληφθεί δρακόντεια μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης που θα λάβει χώρα στην πόλη Λέσκοβατς.

Να αναφέρουμε πως η Αλβανία με έναν αγώνα περισσότερο είναι στη 2η θέση του γκρουπ, με έναν πόντο παραπάνω από τους Σέρβους, γεγονός που σημαίνει ότι η αποψινή μονομαχία δεν χάνεται για κανέναν, ενώ έχει τρελό ποδοσφαιρικό και όχι μόνο, ενδιαφέρον!