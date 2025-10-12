Εθνική οδός… πεδίο μάχης για οπαδούς στην Ιταλία

Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Ιταλία, όταν οπαδοί των ομάδων Κατάνια και Καζερτάνα από τη Serie C δημιούργησαν χάος σε εθνική οδό ανάμεσα σε Σαλέρνο και Ρέτζιο Καλάμπρια.

Οι χούλιγκαν ακινητοποίησαν τα αυτοκίνητά τους, μπλόκαραν την κυκλοφορία και επιδόθηκαν σε βίαιες συμπλοκές στη μέση του δρόμου, ανταλλάσσοντας αντικείμενα και ανάβοντας καπνογόνα, θέτοντας σε κίνδυνο εκατοντάδες ανυποψίαστους οδηγούς που βρέθηκαν παγιδευμένοι στο σημείο.

Η ένταση υποχώρησε μόνο με την επέμβαση της αστυνομίας, η οποία κατάφερε να απομακρύνει τους δράστες και να επαναφέρει την τάξη. Το επεισόδιο αυτό έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο όχι μόνο τους εμπλεκόμενους αλλά και τους αθώους πολίτες που βρέθηκαν στη μέση της αναταραχής.