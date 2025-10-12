Ο αδελφός του Γιόκιτς ξανά στα δικαστήρια- Κρίθηκε ένοχος για επίθεση

Ο Στραχίνια Γιόκιτς, ο επιβλητικός αδελφός του σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, δεν αστειεύεται. Το παρουσιαστικό του από μόνο του προκαλεί δέος και ένας φίλαθλος των Λέικερς τον προκάλεσε και το πλήρωσε ακριβά.

Το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο του 2024 στην Ball Arena του Ντένβερ, όταν ο Σέρβος ήρθε σε έντονο καυγά με φίλαθλο, ο οποίος φέρεται να τον προκάλεσε. Μέσα σε δευτερόλεπτα, πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο φίλαθλος να καταλήξει με διάσειση, μώλωπες και εκδορές, όπως κατέθεσε αργότερα στο δικαστήριο.

Nikola Jokic's older brother Strahinja threw a punch at a fan following the Nuggets' 20-point comeback win vs. the Lakers 👀



(via cgallegos67/TT)pic.twitter.com/gjYzt7c1kE — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 23, 2024

Ο Στραχίνια οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης και κρίθηκε ένοχος για επίθεση, όμως η ποινή του είναι με αναστολή. Αυτό σημαίνει πως δεν θα φυλακιστεί, αρκεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους μέσα στον επόμενο χρόνο. Σε διαφορετική περίπτωση, η αναστολή αίρεται και η φυλακή θα είναι αναπόφευκτη.

Αρχικά, οι κατηγορίες ήταν για επίθεση τρίτου βαθμού, αλλά μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο του επεισοδίου, που έγιναν viral στα social media, οι Αρχές επανεξέτασαν τα δεδομένα.

Το θύμα, Νίκολας Μάγιερ, κατέθεσε στο δικαστήριο μαζί με ιατρικές γνωματεύσεις που αποδείκνυαν τις σωματικές βλάβες που υπέστη.

Δεν είναι, όμως, η πρώτη φορά που ο Στραχίνια Γιόκιτς απασχολεί τις Αρχές. Το 2019 είχε κατηγορηθεί για παράνομη είσοδο σε ξένη περιουσία και παρεμπόδιση τηλεφωνικής επικοινωνίας, ενώ σύμφωνα με τη Denver Post την ίδια χρονιά ενεπλάκη και σε υπόθεση απόπειρας στραγγαλισμού γυναίκας. Η υπόθεση εκείνη αποσύρθηκε το 2022, χαρίζοντάς του λίγη ηρεμία μέχρι τώρα.

Πλέον, ο Σέρβος «γίγαντας» θα πρέπει να περάσει τους επόμενους 12 μήνες χωρίς παρατράγουδα, αλλιώς η επόμενη εμφάνισή του δεν θα είναι στην κερκίδα της Ball Arena, αλλά… πίσω από τα κάγκελα.