Τζέρεμι Γκοχιέρ: To νέο παιδί «θαύμα» είναι 14 ετών με ύψος 2.29 και έχει είδωλο τον Αντετοκούνμπο

Όσο περνάει ο καιρός, τόσο μαθαίνουμε για διάφορα παιδιά τα οποία ασχολούνται με το μπάσκετ και έχουν πραγματικά, ύψος από άλλο πλανήτη. Τρανό παράδειγμα, ο Ολιβιέ Ριού, ένας Καναδός ο οποίος αγωνίζεται στο κολέγιο της Φλόριντα. Ο 19χρονος σέντερ, έχει ύψος, 2.33μ! Τα λόγια περιττά για έναν... γίγαντα επί γης.

Πάλι στον Καναδά, εντοπίζεται ένας νεαρός ο οποίος δείχνει να... τρώει όλο το φαγητό του. Το οποίο το έχει πάρει σε μπόι αν μη τι άλλο. Ο λόγος για τον Τζέρεμι Γκοχιέρ. Πρόκειται για έναν 14χρονο, ο οποίος αυτή τη στιγμή, βλέπει τον κόσμο από τα 229 εκατοστά!

Ποια είναι η ιατρική ετυμογορία για το ύψος του

Πριν αναφερθούμε στο προφίλ του μικρού, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε πως οι ψηλότεροι παίκτες αυτή τη στιγμή στο NBA, είναι ο Ζακ Έντι και ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, οι οποίοι είναι 2.24! Επίσης, είναι μόλις δυο πόντους κοντύτερους από τον ψηλότερο παίκτη που έχει αγωνιστεί ποτέ στον «μαγικό πλανήτη», τον Μανούτ Μπολ.

Ήδη σε ηλικία εννέα ετών, ο Γκοχιέρ ήταν 1.70. Οι γονείς του επισκέπτονταν συχνά πυκνά γιατρούς για να βγάλουν ένα συμπέρασμα. Τρομάζοντας με την ανάπτυξή του. Αυτοί, απέρριψαν το ενδεχόμενο να έχει κάποιου είδους γιγαντισμό. Το παιδί ήταν πέρα για πέρα φυσιολογικό Απλά, είχε «προίκα» πριν καν γεννηθεί, να γίνει πάρα πολύ ψηλός. Και έτσι γίνεται.

Με την υπόθεσή του να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, ερευνητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ασχολήθηκαν με το ύψος του. Ανακάλυψαν πως ένας παππούς του είχε ύψος κοντά στα 2 μέτρα, ενώ ένας θείος του έφτανε τα 2.10, δίχως και πάλι αυτό να αιτιολογεί πως γίνεται σε τέτοια ηλικία να έχει ύψος ενός μικρού πεύκου. Η μητέρα του, δίνει την απάντηση. «Θέλει να φτάσει ύψος τουλάχιστον 2μιση μέτρα»!

Τι κάνει στην μπασκετική του καριέρα

Ο Γκοχιέρ ξεκίνησε στον Καναδά να παίζει μπάσκετ. Δεν άργησε ωστόσο, να μεταφέρει τα ταλέντα του σε άλλο σημείο της Νοτίου Αμερικής, για να αγωνιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει αγωνιστεί σε διάφορα λυκειακά προγράμματα. Εκεί έδειξε στον κόσμο, πως δεν είναι δυνατόν να παίξει με συνομηλίκους του. Μια ματιά στα στιγμιότυπά του, αρκεί για να το πάρει κάποιος χαμπάρι.

Καρφώματα δίχως να πηδήξει από το παρκέ. Τάπες σε αντιπάλους, σηκώνοντας ελάχιστα το χέρι του. Και πάει λέγοντας. Για αυτό και η πατρίδα του τον κάλεσε στο AmeriCup U16, αγωνιζόμενος με παιδιά δυο και τρία χρόνια της ηλικίας του. Εκεί αγωνίστηκε περίπου 10 λεπτά ανά παιχνίδι, έχοντας κατά μέσο όρο 2.5 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και περίπου ένα μπλοκ!

Το ύψος του, πράγματι είναι αφύσικο. Ακόμα είναι άγνωστο εάν θα μπορέσει να μεταφέρει το ταλέντο του επαγγελματικά σε παρκέ. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι είναι ακόμα ένα παιδί, ένας έφηβος.

«Κάποιες φορές καταριέμαι το ύψος μου. Δεν μπορώ να πάω πουθενά δίχως να με κοιτάνε όλοι. Θέλω να ανοίξει η γη να με καταπιεί». Και όμως, συνεχίζει ακάθεκτος. Εξάλλου, είναι και τον ποιον έχεις για πρότυπο. Και όπως τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του επαληθεύει, το πρότυπό του, του δίνει την απαραίτητη δύναμη και έμπνευση. Και αυτό, γιατί πρόκειται για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

