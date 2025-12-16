Το απίθανο αυτοκίνητο του Γιόκιτς που τράβηξε όλα τα βλέμματα (vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς φροντίζει να... εντυπωσιάζει τόσο εντός, όσο εκτός και των παρκέ. Τα ξημερώματα της Τρίτης (16/12) ο Σέρβος σούπερ σταρ πήγε στο γήπεδο με το νέο του αυτοκίνητο. Ο λόγος για το εντυπωσιακό Rolls-Royce Cullinan, το οποίο κοστολογείται πάνω-κάτω στα 500.000 ευρώ.

Το όχημα πήρε το όνομα του από το μεγαλύτερο διαμάντι που έχει βρεθεί ποτέ στην ιστορία. Εντοπίστηκε στη Νότια Αφρική το 1905 και ζύγιζε πάνω από 3.100 καράτια, ενώ θεωρούταν ανεκτίμητης αξίας. Εν έτη 2025, ειδικοί αναφέρουν πως η αξία του θα έφτανε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ πλέον, έχει κοπεί σε εννέα κομμάτια.

Στον αγωνιστικό χώρο ο Γιόκιτς συνέχισε να κάνει αυτό που ξέρει καλά. Να κυριαρχεί και να σημειώνει τριπλά στατιστικά. Συγκεκριμένα η ομάδα του επικράτησε των Ρόκετς με 128-125, ενώ ο ίδιος σημείωσε 39 πόντους, μάζεψε 15 ριμπάουντ και μοίρασε 10 ασίστ.

Τριπλός ήταν επίσης ο «Baby Jokic», Αλπερέν Σενγκούν, με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Μάλιστα μετά το παιχνίδι έσπευσε να περάσει έμμεσα ότι ο Γιόκιτς ευνοείται από τα φάουλ λέγοντας «Προσπαθούμε να τον περιορίσουμε, αλλά ξέρουμε ότι δεν μπορούμε καν να τον αγγίξουμε, γιατί θα σφυριχτεί φάουλ».

Οι δύο τους παραχώρησαν απίστευτες... αγωνιστικές παραστάσεις, αλλά μόνο του ενός το όχημα έκανε εντύπωση και μετά από μερικές ώρες έκανε την εμφάνισή του στα αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης. Για να... φτάσει τον Γιόκιτς, ο Σενγκούν πρέπει να βελτιώσει και το στυλ του όσον αφορά τους... τέσσερις τροχούς και όχι μόνο το πως παίζει!