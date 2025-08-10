Φοβερή στιγμή: Ο Γιόκιτς έπρεπε να δείξει την διαπίστευση για να εισέλθει στο «Σ. Κυπριανού»

Ένας εκ των κορυφαίων καλαθοσφαιριστών των τελευταίων ετών, ο Νίκολα Γιόκιτς, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Λεμεσό, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής Σερβίας ενόψει του EuroBasket. Παρά τη διεθνή του αναγνώριση, ο σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς δεν απέφυγε το... τυπικό πρωτόκολλο, καθώς χρειάστηκε να επιδείξει τη διαπίστευσή του για να εισέλθει στο γήπεδο, όπως κατέγραψε και σχετικό βίντεο που δημοσίευσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Ο Γιόκιτς, με απόλυτη φυσικότητα, έδειξε το σχετικό έγγραφο στους υπαλλήλους του σταδίου και πέρασε χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τον χαμηλό προφίλ χαρακτήρα του.

Μέσα στο παρκέ, πάντως, δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης για το ποιος είναι. Ο κορυφαίος παίκτης της Σερβίας ηγήθηκε της προσπάθειας των «πλάβι» στην επικράτηση επί της Ελλάδας με 76-66, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με εντυπωσιακή στατιστική: 23 πόντους (7/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 7/10 βολές), 19 ριμπάουντ (8 επιθετικά, 11 αμυντικά), 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς, διαθέτοντας πλήρες ρόστερ με όλα της τα «αστέρια» παρόντα, θεωρείται το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ, κάτι που αποτυπώνεται και στην κορυφή των power rankings της FIBA.

Η Σερβία συνεχίζει το φιλικό τουρνουά στη Λεμεσό, με αντίπαλο την Κύπρο στη συνέχεια της προετοιμασίας της.