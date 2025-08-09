Σπανούλης: «Ευχαριστημένος από την προσπάθεια, ο Γιάννης θα μπει όταν πρέπει»

Η «μαχητική» Εθνική Ελλάδας πάλεψε όσο μπορούσε απέναντι στην πάνοπλη Σερβία, γνώρισε όμως την ήττα με 76-66 στο φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη επί κυπριακού εδάφους. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «επίσημης αγαπημένης», Βασίλης Σπανούλης δήλωσε μετά την λήξη της αναμέτρησης πως είναι ικανοποιημένος από την προσπάθεια και την εικόνα της ομάδας του, δεδομένων και των απουσιών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ζήτημα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το πότε θα τον δούμε με την Εθνική, υπογραμμίζοντας πως ο Greak Freak θα ενταχθεί στους αγώνες την κατάλληλη στιγμή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη

«Παίξαμε πολύ καλά για μεγάλο διάστημα. Τα παιδιά για δεύτερο φιλικό, για τόσο νωρίς έδειξαν ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Έχουμε χώρο για βελτίωση, θέλουμε δουλειά. παίξαμε κόντρα στο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στο οποίο έλειπε μονάχα ο Μίτσιτς. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια. Θέλουμε να βελτιώσουμε κάποιες άμυνες και κάποιες επιθέσεις, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι».



Για την ενσωμάτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ: «Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε τον Γιάννη στη Θεσσαλονίκη με το Μαυροβούνιο. Κάνει προπονήσεις και θα μπει με την ομάδα όταν πρέπει».



Για τα νέα παιδιά: «Όλα προσπαθούν. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς που συμμετέχουν στην Εθνική και τους πιστεύουμε όλους».



Για την τελική δωδεκάδα: «Μετά και από αυτό το φιλικό θα δούμε τι θα γίνει με την τελική 12αδα, μετά και από αυτό το φιλικό θα δούμε εάν θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές στο ρόστερ».