Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Παπανικολάου, Σλούκα και Μήτογλου κόντρα στο Ισραήλ

Την παρουσία της στο τουρνουά ECOMMBX Cup της Κύπρου ολοκληρώνει σήμερα η Εθνική Ελλάδας, με φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Ισραήλ. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη άφησε θετικές εντυπώσεις στο προηγούμενο ματς, παρά την ήττα από την ισχυρή Σερβία του Σβέτισλαβ Πέσιτς με 76-66.

Ο Έλληνας ομοσπονδιακός τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να προχωρήσει σε νέες δοκιμές, τόσο σε πρόσωπα όσο και σε αγωνιστικά σχήματα, δίνοντας πολύτιμο χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν αγωνίστηκαν στο προηγούμενο φιλικό.

Απέναντι στους Ισραηλινούς, εκτός πλάνων βρίσκονται οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας και Ντίνος Μήτογλου, με τον «Kill Bill» να επιλέγει να τους δώσει ανάσες ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Αντίθετα, επανέρχονται στο ροτέισον οι Όμηρος Νετζήπογλου και Λευτέρης Λιοτόπουλος, οι οποίοι δεν είχαν χρησιμοποιηθεί στην αναμέτρηση με τη Σερβία.

Η 13άδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Σπανούλης για το φιλικό με το Ισραήλ αποτελείται από τους: Λαρεντζάκη, Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκη, Κατσίβελη, Θανάση Αντετοκούνμπο, Κώστα Αντετοκούνμπο, Χουγκάζ, Νετζήπογλου, Σαμοντούροβ, Λιοτόπουλο, Νικολαΐδη, Καραγιαννίδη και Μπαζίνα.

Εκτός αποστολής παραμένουν επίσης οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης. Ο Greek Freak αναμένεται να ενταχθεί στις προπονήσεις της ομάδας μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ Τολιόπουλος και Ζούγρης ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.