Σπανούλης: «Ήμασταν άνευροι και χωρίς πάθος - Τίποτα δεν χαρίζεται στη ζωή και στον αθλητισμό»

Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε την παρουσία της στο τουρνουά της Κύπρου με δύο ήττες από Σερβία και Ισραήλ, έχοντας αρκετές απουσίες με σημαντικότερη αυτή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μετά την ήττα της Εθνικής ομάδας από το Ισραήλ, ο Βασίλης Σπανούλης εμφανίστηκε απογοητευμένος από την εικόνα της «γαλανόλευκης» στο δεύτερο ημίχρονο, υπογραμμίζοντας την έλλειψη ενέργειας και πάθους. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναγνώρισε τις αδυναμίες, ειδικά στο κομμάτι του ριμπάουντ, ενώ ξεκαθάρισε πως το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται σε καλό δρόμο, παρά την αρνητική εμφάνιση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλης Σπανούλη

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι επιθετικά. Για ακόμα μια φορά έχουμε θέμα στο ριμπάουντ. Ήθελα να δώσω ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Δεν κάναμε καλή δουλειά. Ήμασταν άνευροι, άτολμοι και χωρίς πάθος.



Στη ζωή και στον αθλητισμό δεν μας χαρίζεται τίποτα. Ήθελα να δώσω χρόνο σε πολλά παιδιά, μας λείπουν ακόμα παίκτες. Έβγαλα τα συμπεράσματα που ήθελα, αλλά πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο.



Στο πρώτο μέρος κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, αυτό ήταν το μόνο θετικό. Το σημαντικότερο για μένα ήταν ότι είδα την ομάδα με τη Σερβία να παίζει καλό μπάσκετ. Σήμερα πήγαμε πίσω, αλλά γενικά είμαστε εκεί που θέλω».

