Γκάλης και Αντετοκούνμπο: οι 40άρες που σημάδεψαν την ιστορία του Eurobasket

Μιας και ο Λάουρι Μάρκανεν έβαλε 48 πόντους στο φιλικό της Φινλανδίας με το Βέλγιο και θύμισε πως υπήρξαν στην ιστορία παίκτες που -αν και ομαδικό το σπορ- πήραν μία νίκη μόνοι τους, ανατρέχουμε στην πρόσφατο και στην απώτερο χρόνο. Κάνουμε τη… βουτιά στο παρελθόν για να θυμηθούμε ποιες ήταν αυτές οι ατομικές εμφανίσεις που έγραψαν ιστορία και κατέγραψαν ρεκόρ σε Eurobasket.

Εστιάζουμε στους πόντους, που ο Μαρκάνεν ξέρει πολύ καλά πως να τους παράγει. Βέβαια, από μία αναμέτρηση άνευ βαθμολογικής ουσίας, μέχρι ένα ματς ομίλου, πόσο μάλλον ένα… χιαστή ή ένα που κρίνει το χρυσό, οι προδιαγραφές διαφέρουν. Αν πάντως, είχε βάλει 48 με την Φινλανδία στο Eurobasket (όπως έκανε στο φιλικό με το Βέλγιο) τότε θα ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση της ιστορίας. Θα ξεπερνούσε τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Νίκο Γκάλη. Η πρώτη... απέχει!

Ο All-Star Φινλανδός πάντως, ο οποίος αγωνίζεται στο NBA με τους Γιούτα Τζαζ, είναι από αυτές τις περιπτώσεις των ταλέντων που αν βρεθεί στη μέρα του θα προσπαθήσει να κάνει την ομάδα απειλητική. Κι αν δεν τα καταφέρει να παρασύρει τους δίπλα του ως σύνολο, θα εστιάσει στο να το κάνει μόνος του -έστω κι αν στο τέλος η χώρα του χάσει.

Ο Γιάννης σταμάτησε στους 41

Σε επίπεδο Eurobasket, ο Μάρκανεν επιστρέφει το 2025 με τη Φινλανδία, με την οποία έβαλε 43 πόντους στη διοργάνωση του 2022 που φιλοξένησαν Τσεχία, Γεωργία, Ιταλία και Γερμανία. Και μάλιστα το έκανε στη φάση των «16» κόντρα στην Κροατία. Οδήγησε τους Σκανδιναβούς στην «οκτάδα» εκεί όπου αποκλείστηκαν από τους Ισπανούς, οι οποίοι τελικά κατέκτησαν και το χρυσό μετάλλιο.

Στο ίδιο Eurobasket, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε το ρεκόρ του με τη γαλανόλευκη φανέλα: 41 πόντοι στο ματς με την Ουκρανία, ενώ η Ελλάδα αποκλείστηκε από τη Γερμανία στον ίδιο γύρο που αποκλείστηκε και η Φινλανδία του Μάρκανεν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (προφανώς) και δεν είναι ο ρέκορντμαν της Εθνικής Ελλάδας. Πως θα μπορούσε άλλωστε, από τη στιγμή που έχει υπάρξει ο Νίκος Γκάλης. Ένας από τους σπουδαιότερος σκόρερ όλων των εποχών και όλων των ηπείρων.

Από την 40άρα του στον μυθικό τελικό του ΣΕΦ το 1987 κόντρα στην Σοβιετική Ένωση, όταν και γράφτηκαν τα πρώτα χρυσά γράμματα του ελληνικού μπάσκετ, ο «Γκάνγκστερ» στη λίστα με τους 40+ πόντους σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχει έξι… πλασαρίσματα. Το ρεκόρ του είναι οι 46 πόντοι που έβαλε στο Eurobasket του 1983.

