Σπορ Εθνική Ελλάδας Ισραήλ Μπάσκετ

Live η φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στο Ισραήλ

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό τη φιλική αναμέτρηση της Ελλάδας με το Ισραήλ στο τουρνουά φιλικών στη Κύπρο.

Eurokinissi
Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η Εθνική Ελλάδας προετοιμάζεται για το ερχόμενο EuroBasket και αντιμετωπίζει το βράδυ της Κυριακής(10/8, 20:30) το Ισραήλ σε φιλική αναμέτρηση στη Κύπρο. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σλούκα, Παπανικολάου και Μήτογλου, οι οποίοι δεν θα αγωνιστούν για να προφυλαχτούν.

Παρακολουθήστε Live, λεπτό προς λεπτό, την εξέλιξη του αγώνα από το Athletiko.gr.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Εθνική Ελλάδας Ισραήλ Μπάσκετ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader