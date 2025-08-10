Live η φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στο Ισραήλ

Η Εθνική Ελλάδας προετοιμάζεται για το ερχόμενο EuroBasket και αντιμετωπίζει το βράδυ της Κυριακής(10/8, 20:30) το Ισραήλ σε φιλική αναμέτρηση στη Κύπρο. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σλούκα, Παπανικολάου και Μήτογλου, οι οποίοι δεν θα αγωνιστούν για να προφυλαχτούν.



Παρακολουθήστε Live, λεπτό προς λεπτό, την εξέλιξη του αγώνα από το Athletiko.gr.