Σερβία - Ελλάδα 76-66: Η «μαχητική» γαλανόλευκη ηττήθηκε από τον απίθανο Γιόκιτς και την παρέα του

Η Εθνική Ελλάδας πάλεψε μέχρι τέλους απέναντι στη Σερβία, έφτασε ακόμη και κοντά στη μεγάλη νίκη, ο ασύλληπτος Γιόκιτς όμως και οι Σέρβοι επικράτησαν με 76-66 επί του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στη φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην Κύπρο. Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο έδωσε στους -τυπικά γηπεδούχους- μεγάλο πλεονέκτημα μέσα στη ρακέτα, κάτι που αποτυπώθηκε και στα 47! (έναντι των 23ων «ελληνικών») ριμπάουντ που μάζεψαν οι Σέρβοι.

Ο «Τζόκερ» ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης, μετρώντας 23 πόντους, 19 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 27' στο παρκέ. Για την Εθνική μας, Μήτογλου (18 πόντους και 8/12 σουτ), Σλούκας και Ντόρσεϊ ξεχώρισαν, ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Παπανικολάου μπήκε δυναμικά στην εξίσωση, σημειώνοντας διαδοχικά τρίποντα χωρίς όμως να έρθει εν τέλει η πολυπόθητη νίκη.

Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν εξαιρετικά το παιχνίδι επιθετικά, υπενθυμίζοντας σε όλους το ταλέντο που διαθέτουν. Ντόρσεϊ και Μήτογλου συνέχισαν από εκεί που το άφησαν κόντρα στο Βέλγιο, δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα της Σερβίας (19-23, 1:46 1η περ).

Το 7-0 των τυπικά γηπεδούχων στα τελευταία λεπτά της περιόδου «έληξε» με εξαιρετικό τρόπο, με τη γαλανόλευκη να ευστοχεί σε τρίποντο με τον Λαρεντζάκη έπειτα από εξαιρετική δημιουργία του Κώστα Σλούκα.

Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο συνεργάστηκαν άψογα στη μέσα στη ρακέτα της Σερβίας, με τον «μικρότερο» αδερφό να καρφώνει εμφατικά στο καλάθι για να δώσει εκ νέου το προβάδιμα στην Ελλάδα.

Η Σερβία αντέδρασε άμεσα και πήρε για πρώτη φορά στο παιχνίδι διαφορά έξι πόντων, με πρωταγωνιστή της 2ης περιόδου τον Μαρίνκοβιτς που έμοιαζε «άχαστος» πίσω από τα 6.75μ. Οι Σέρβοι βελτίωσαν την αμυντική τους λειτουργία και περιόρισαν σε μονοψήφιο αριθμό πόντων τη γαλανόλευκη στο 2ο δεκάλεπτο, με τη διαφορά να αυξάνεται στο +9. Σκορ ημιχρόνου 43-34.

Ο ρυθμός της Σερβίας σε συνδυασμό με την αστοχία της Εθνικής μας στα σου τριών πόντων έδωσαν την ευκαιρία στους γηπεδούχους να διατηρήσουν σταθερά τη διαφορά κοντά σε διψήφια νούμερα.

Ο Γιόκιτς, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο την υπεροχή της Σερβίας στο ζωγραφιστό, έκανε από νωρίς double double (14π, 15 ριμπάουντ) και ο Πέσιτς τον απέσυρε στα μέσα του 3ου δεκάλεπτου.

Έπειτα από αρκετές άστοχες προσπάθειες, ο Μήτογλου ευστόχησε σε τρίποντο και έριξε τη διαφορά στο -8, διατηρώντας την Εθνική Ελλάδας στο παιχνίδι για την τελευταία περίοδο της αναμέτρησης.

Παπανικολάου και Σλούκας με κρεσέντο τριπόντων έδωσαν νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, κατεβάζοντας στους πέντε (από τους 12!) τη διαφορά 3:57 πριν τη λήξη του αγώνα. Στη... παρέα αυτή προστέθηκε και ο Μήτογλου για να πέσει η διαφορά ακόμα και στο -3 (69-66), όμως η Σερβία γρήγορα έχτισε ένα σερί πέντε πόντων για το +8 με τον Αβράμοβιτς (74-66).

Κάπου εκεί, τα συνεχόμενα λάθη στην επίθεση έβαλαν «τέλος» στις ελπίδες της γαλανόλευκης για μια μεγάλη νίκη, με την Σερβία να επικρατεί τελικώς με 76-66 σε ένα πολύ δυνατό φιλικό και για τις δύο ομάδες, ενόψει του EuroBasket.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 43-34, 55-47, 76-66.