Ώρα και κανάλι για το φιλικό της Ελλάδας κόντρα στο Ισραήλ

Η Εθνική Ανδρών δίνει σήμερα ακόμη ένα τεστ ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών της, αντιμετωπίζοντας το Ισραήλ σε φιλική αναμέτρηση. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο κλειστό «Στέλιος Κυπριανού» στη Λεμεσό και το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 20:30.

Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την προσπάθεια της «γαλανόλευκης» μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1, με την ομάδα να επιδιώκει βελτίωση στην εικόνα της και δοκιμές σχημάτων ενόψει των επόμενων αγώνων προετοιμασίας.