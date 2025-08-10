Η ελλιπής και άστοχη Ελλάδα ηττήθηκε από το Ισραήλ στη Κύπρο (58-75)

Η - λειψή - Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με 75-58 από το Ισραήλ, στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης που διεξήχθη στην Κύπρο. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν είχε στη διάθεση του τους Κώστα Σλούκα, Κώστα Παπανικολάου, Ντίνο Μήτογλου και Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ είδε (και) τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να αποχωρεί τραυματίας από το παρκέ, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο την αποστολή της γαλανόλευκης.

Κορυφαίος της Εθνικής μας στο παιχνίδι ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος σημείωσε 14 πόντους σε 29 λεπτά συμμετοχής, με τον Σόρκιν από την άλλη να δημιουργεί τα περισσότερα θέματα στην ελληνική άμυνα.

Το ματς

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν αυτός που ανέλαβε πρωτοβουλίες στην επίθεση στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, με το Ισραήλ να βρίσκει λύσεις από Λέβι και Μένκο, ισοφαρίζοντας σε 27-27 (13'). Ο Νίκος Χουγκάζ «ξεκόλλησε» προσωρινά την ελληνική ομάδα, όμως ο Σόρκιν απάντησε άμεσα για το 30-30 (14').

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρήκε ρυθμό και έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Εθνική (35-33, 17'), αλλά ο Άβντιγια πήρε μπρος και έφερε το ματς στο 35-37 (18'). Με πρωταγωνιστή τον Κώστα Αντετοκούνμπο στο φινάλε του ημιχρόνου, η Ελλάδα έκλεισε το δεύτερο δεκάλεπτο με ελαφρύ προβάδισμα (41-39).

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με το Ισραήλ να πατά καλύτερα στο παρκέ. Ο Παλάτιν και στη συνέχεια ο Σόρκιν βρήκαν σκορ, με τους Ισραηλινούς να περνούν μπροστά (46-52, 26'). Η Εθνική έδειχνε μπλοκαρισμένη επιθετικά, με τον ρυθμό να έχει χαθεί και τη διαφορά να μεγαλώνει (48-56, 28'). Ο Κατσίβελης με 1/3 βολές διαμόρφωσε το 49-56 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, το Ισραήλ είχε πλέον τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Με τρίποντα από Ζούσμαν και Κάρινγκτον, οι Ισραηλινοί ξέφυγαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (51-64, 32') και στη συνέχεια την εκτόξευσαν στους 18 πόντους (51-69, 34'). Η Εθνική προσπάθησε να αντιδράσει με τρίποντα των Χουγκάζ και Καλαϊτζάκη (57-69, 35'), όμως η διαφορά είχε ήδη κριθεί.





Τα δεκάλεπτα: 23-20, 41-39, 49-56, 58-75.