Η σφαλιάρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε Λαρεντζάκη και η αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ

Η Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ επικράτησε του Μαυροβουνίου με 69-61 σε φιλικό αγώνα στη Θεσσαλονίκη, ενόψει του EuroBasket. Αν και δεν αγωνίστηκε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ταξίδεψε για να βρίσκεται δίπλα στους συμπαίκτες του, προσφέροντας στιγμές γέλιου και χαλάρωσης μετά το ματς.

Μετά τη λήξη, η ομάδα συγκεντρώθηκε στο κέντρο του γηπέδου για την καθιερωμένη ομιλία και ο Γιάννης δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τον καλό του φίλο, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, δίνοντάς του μία φιλική σφαλιάρα. Η κίνηση προκάλεσε γέλια και χαμόγελα, επιβεβαιώνοντας τη στενή φιλία των δύο παικτών.

If you dont listen to everything I say next season this is whats gonna happen @gianlary5 pic.twitter.com/wl9H4JyP9b — Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 16, 2025

Το περιστατικό έγινε viral, με τον συμπαίκτη του Λαρεντζάκη στον Ολυμπιακό, Εβάν Φουρνιέ, να σχολιάζει με χιούμορ στα social media: «Αν δεν ακούς ό,τι σου λέω την επόμενη σεζόν, αυτό θα συμβαίνει». Η αστεία αλληλεπίδραση των διεθνών δείχνει πως η ομάδα έχει εξαιρετική χημεία, ακόμα και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Προηγούμενα βίντεο της Ομοσπονδίας είχαν δείξει τον Γιάννη να πειράζει τον Λαρεντζάκη για τα αγγλικά του, με τους συμπαίκτες του να το απολάμβανουν και να ξεσπάνε σε γέλια.