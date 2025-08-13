Με Γιάννη Αντετοκούνμπο στη Θεσσαλονίκη η Εθνική - Αυτοί κόπηκαν από τον Βασίλη Σπανούλη

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη, όπου την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο σε φιλική αναμέτρηση (14/8, 19:00, ERT news), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή. Παρά το γεγονός ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν θα αγωνιστεί στον αυριανό αγώνα, η παρουσία του είναι ενδεικτική της επιθυμίας του να ενσωματωθεί πλήρως, καθώς αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το τουρνουά Ακρόπολις στις 20 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ΕΟΚ, βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες συζητήσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς, προκειμένου να δοθεί το «πράσινο φως» για να συμμετάσχει σε προπονήσεις με επαφές και στα επόμενα φιλικά προετοιμασίας. Ο ίδιος πάντως συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις, δείχνοντας πως είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη.

Από την αποστολή που ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη απουσιάζουν λόγω τραυματισμών οι Βασίλης Τολιόπουλος, Βαγγέλης Ζούγρης και Όμηρος Νετζήπογλου. Οι δύο πρώτοι αναμένεται να ενσωματωθούν στις προπονήσεις της ομάδας με την επιστροφή της στην Αθήνα.

Η «γαλανόλευκη» συνεχίζει την προετοιμασία της για το EuroBasket με 17 παίκτες, καθώς οι Λευτέρης Λιοτόπουλος και Αλέξανδρος Νικολαΐδης κόπηκαν από το ρόστερ και δεν θα συνεχίσουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

“Η Εθνική Ανδρών αναχωρεί σήμερα για τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου αύριο (14/8) υπάρχει προγραμματισμένο ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, με αντίπαλο το Μαυροβούνιο (19.00) στην PAOK Sports Arena.

Στην αποστολή θα συμμετάσχουν 14 παίκτες, με τη σημερινή προπόνηση που έγινε στο ΟΑΚΑ να είναι η τελευταία για τους Αλέξανδρο Νικολαΐδη και Λευτέρη Λιοτόπουλο, για τη φετινή προσπάθεια της Εθνικής.

Εκτός αποστολής για τη Θεσσαλονίκη θα μείνουν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αναμένεται να ενσωματωθούν στην ομάδα μετά την επιστροφή, αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Οι 14 που θα ταξιδέψουν είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Νάσος Μπαζίνας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στην αυριανή αναμέτρηση.

