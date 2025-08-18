EuroBasket 2025: Κόπηκε ο Καραγιαννίδης, με 16 παίκτες συνεχίζει η Εθνική

Η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος για το EuroBasket 2025 συνεχίζεται με 16 παίκτες, καθώς ο Αντώνης Καραγιαννίδης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο νεαρός σέντερ, που αποκτήθηκε πρόσφατα από τον Ολυμπιακό, ήταν ο τρίτος παίκτης που «κόπηκε» από τον ομοσπονδιακό προπονητή, Βασίλη Σπανούλη, μετά τους Λευτέρη Λιοτόπουλο και Αλέξανδρο Νικολαΐδη. Η Εθνική μπάσκετ πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της και ετοιμάζεται για το τουρνουά Ακρόπολις στο ΟΑΚΑ, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λετονία και την Ιταλία. Από τους 16 παίκτες που βρίσκονται στην αποστολή, θα προκύψει η τελική δωδεκάδα που θα ταξιδέψει για τη διοργάνωση.

Οι 16 παίκτες που συνεχίζουν είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Με 16 παίκτες συνεχίζει η Εθνική Ανδρών. Επόμενο μεγάλο τεστ το τουρνουά Aegen Ακρόπολις (20-22/8) στο ΟΑΚΑ!

Με 16 παίκτες συνεχίζει η Εθνική Ανδρών. Επόμενο μεγάλο τεστ το τουρνουά Aegen Ακρόπολις (20-22/8) στο ΟΑΚΑ!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

“Η προετοιμασία της Εθνικής ανδρών για το Ευρωμπάσκετ 2025 μπαίνει στην τελική ευθεία, με το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας να έχει τρία πολύ δυνατά παιχνίδια προετοιμασίας.

Αρχικά το τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις στις 20-22 Αυγούστου με αντιπάλους τις Λετονία και Ιταλία και εν συνεχεία το φιλικό με τη Γαλλία στις 24/8. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στο ΟΑΚΑ με ώρα έναρξης 20.00.

Η σημερινή προπόνηση ήταν η τελευταία στη φετινή προσπάθεια για τον Αντώνη Καραγιαννίδη.

Τα εισιτήρια του τουρνουά Aegean Ακρόπολις

*Το τουρνουά Aegean Ακρόπολις θα διεξαχθεί 20-22 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από σήμερα (8/8) στις 17.00 μέσω της ticketmaster με ένα «κλικ» ΕΔΩ.

*Οι φίλαθλοι που θα πάρουν εισιτήρια για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία και την Λετονία, θα έχουν ελεύθερη είσοδο στον αγώνα Λετονία – Ιταλία. Η γενική είσοδος για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τον συγκεκριμένο αγώνα θα είναι 10 ευρώ.

Για πληροφορίες σχετικά με τις σουίτες μπορείτε να απευθυνθείτε στο eok-tickets@basket.gr.

Η είσοδος για παιδιά έως πέντε ετών είναι ελεύθερη, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).

Το πρόγραμμα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις

20/8 20.00 Ελλάδα – Λετονία

21/8 20.00 Λετονία – Ιταλία

22/8 20.00 Ελλάδα – Ιταλία”