Αναταραχή στην Εθνική Σλοβενίας - Ο Ντράγκιτς απάντησε με... Πινόκιο στον Σέκουλιτς

Σε κατάσταση εσωστρέφειας φαίνεται να βρίσκεται η Εθνική ομάδα μπάσκετ της Σλοβενίας, μόλις λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη του EuroΒasket, με τα εσωτερικά προβλήματα να κυριαρχούν της προετοιμασίας και τον προπονητή Αλεξάνταρ Σέκουλιτς να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης αμφισβήτησης.

Το ζήτημα ξεκίνησε με την ανακοίνωση της σλοβενικής ομοσπονδίας περί αποχώρησης του Ζόραν Ντράγκιτς από την προετοιμασία. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή διαψεύστηκε δημόσια από τη σύζυγο του 36χρονου, η οποία με ανάρτησή της στα social media έριξε «βόμβες» κατά του τεχνικού επιτελείου.

«Ο δήθεν προπονητής δεν έκοψε τον Ζόραν. Ο Ζόραν έφυγε μόνος του από αυτό το τσίρκο που συνεχίζεται τα τελευταία χρόνια», έγραψε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για το κλίμα και τη διαχείριση εντός ομάδας.

Τη σκυτάλη πήρε ο (πιο διάσημος) αδελφός του, Γκόραν Ντράγκιτς, ο οποίος, χωρίς να κατονομάσει, κατέστησε σαφές το ποιον φωτογραφίζει. Σε story του στο Instagram ανέβασε την εικόνα του Πινόκιο, συνοδευόμενη από τη λέξη «εκλέκτορας», αφήνοντας αιχμές περί ψεύδους από την πλευρά του Σέκουλιτς.

Το αρνητικό κλίμα εντείνεται και από τις πολλές και σημαντικές απουσίες που καταγράφονται στο ρόστερ της Σλοβενίας για τη διοργάνωση. Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν έχει αγωνιστεί στα φιλικά, με τον προπονητή να υποστηρίζει πως δεν είναι ακόμη έτοιμος. Παράλληλα, οι Τσάντσαρ και Νίμπο θα απουσιάσουν λόγω απαγόρευσης συμμετοχής από τις ομάδες τους, με την Αρμάνι Μιλάνο να βάζει φρένο στη συμμετοχή του πρώτου.