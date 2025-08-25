«Αιχμές» πατέρα Ντόντσιτς: «Αν ο Νίμπο δεν θέλει να παίζει ως Σλοβένος, να λήξει η συνεργασία μας»

Η Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς ετοιμάζεται για το EuroBasket 2025, όμως το κλίμα μόνο ιδανικό δεν είναι. Εσωτερικές διαφωνίες και απουσίες βασικών παικτών έχουν δημιουργήσει αναστάτωση στις τάξεις της ομάδας.

Η αρχή έγινε με την ανακοίνωση πως οι Βλάτκο Τσάντσαρ και Τζος Νίμπο δεν θα ενισχύσουν την εθνική ομάδα, καθώς η Ολίμπια Μιλάνο του Έτορε Μεσίνα επικαλέστηκε ιατρικά ζητήματα για να μην τους επιτρέψει να ταξιδέψουν.

Στη συνέχεια, ήρθε η κόντρα του ομοσπονδιακού τεχνικού Αλεξάντερ Σέκουλιτς με τον Ζόραν Ντράγκιτς, ο οποίος έμεινε εκτός επιλογών και εμφανίστηκε ενοχλημένος. Οι μέτριες εμφανίσεις της Σλοβενίας στα φιλικά και τα σχόλια από πρώην και νυν μέλη της ομάδας έριξαν κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Μπροστά στην αυξανόμενη ένταση, ο Σάσα Ντόντσιτς ,πατέρας του Λούκα και αθλητικός διευθυντής της Εθνικής Σλοβενίας, θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μιλώντας σε Μέσο της Σλοβενίας, δήλωσε ότι σέβεται τη θέση της Μιλάνο, όμως έστειλε αυστηρό μήνυμα στον νατουραλιζέ σέντερ.

Ne vidi več smisla v nadaljnjem sodelovanju🤨https://t.co/0WRbHTbOp5 — Sportklub Slovenija (@Sport_Klub_Slo) August 25, 2025

Όσο για τον Τσάντσαρ, σημείωσε πως ουδέποτε είχε αρνηθεί στο παρελθόν να παίξει με την Εθνική, αφήνοντας αιχμές για το γεγονός ότι η στάση του άλλαξε μετά τη μεταγραφή του στη Μιλάνο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σάσα Ντόντσιτς

«Ο Τζος Νίμπο δεν μου είπε ποτέ, σε αρκετές συνομιλίες που είχαμε, ότι δεν θα παίξει, ακόμα και μετά τον τελευταίο τραυματισμό του. Η ομάδα έλαβε την πρόσκληση στις 3 Ιουλίου. Δύο εβδομάδες αργότερα, ενημερωθήκαμε ότι δεν του συνιστάται να αγωνιστεί. Σέβομαι τη θέση του κόουτς Ετόρε Μεσίνα ότι η υγεία των παικτών είναι σημαντική, αλλά κι εμείς έχουμε αναφορές και επιστημονικές εκτιμήσεις. Ξέρουμε τι λέμε.



Η κατάσταση ήταν ασυνήθιστη. Πώς πρέπει να προχωρήσουμε; Αυτή τη στιγμή, είμαστε επικεντρωμένοι στο EuroBasket. Μετά το τουρνουά, θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων με την κυβέρνηση της Σλοβενίας. Ο Τζος Νίμπο έλαβε υπηκοότητα για να παίξει μπάσκετ, οπότε αν δεν θέλει, δεν βλέπω τον λόγο να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας.



Ο Βλάτκο δεν είχε ποτέ πρόβλημα να παίξει με την εθνική ομάδα. Η απόφασή του έγινε ζήτημα μόνο αφού υπέγραψε με τη Μιλάνο, κάτι που είναι κάπως ακατανόητο. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα».