Φοβερός Αταμάν: «Δώστε μου τον Σεγκούν στον Παναθηναϊκό και θα κερδίσουμε τους Ρόκετς» (vid)

Η Τουρκία συνεχίζει τις καλές της εμφανίσεις στο φετινό Eurobasket, επικρατώντας της Τσεχίας στη Ρίγα με πρωταγωνιστή τον Αλπερέν Σενγκούν. Ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς πραγματοποίησε μια εμφάνιση που δύσκολα θα ξεχαστεί, με 23 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ, «φλερτάροντας» με το triple-double. Ο ίδιος, μάλιστα, αστειεύτηκε μετά το ματς πως γι’ αυτό «ευθύνεται» ο προπονητής του Εργκίν Αταμάν, καθώς δεν τον επανέφερε στο παρκέ για να προλάβει να μοιράσει μια ακόμη ασίστ.

Η ατάκα ωστόσο που έγινε... viral ανήκει στον Αταμάν. Ο τεχνικός της Τουρκίας και του Παναθηναϊκού AKTOR, ερωτηθείς για τη σπουδαία εμφάνιση του Σενγκούν, αλλά και για τις πολυσυζητημένες δηλώσεις του σχετικά με τη διαφορά NBA και EuroLeague, απάντησε με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Ο Τούρκος τεχνικός τόνισε πως αν είχε στη διάθεση του τον Σεγκούν στο «τριφύλλι», θα κέρδιζε τους Ρόκετς!



Αναλυτικά η δήλωση του Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου

«Είναι υπέροχος παίκτης και all-star στο NBA. Και επίσης επειδή πολλοί λογαριασμοί στα social media τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη γράφουν για τις δηλώσεις μου για τις διαφορές ανάμεσα σε NBA και EuroLeague, θέλω να το συνεχίσω: Δώστε μου τον Αλπερέν Σενγκούν στον Παναθηναϊκό και θα κερδίσω τους Χιούστον Ρόκετς».