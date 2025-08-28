Ελλάδα - Ιταλία 75-66: Πρεμιέρα στο EuroBasket με το... δεξί και πρωταγωνιστή τον «Greek Freak»

Η Ελλάδα έκανε ιδανική πρεμιέρα στο EuroBasket στη Κύπρο, πανηγυρίζοντας μια σημαντική (για τον στόχο της 1ης θέσης στον όμιλο) νίκη απέναντι στην Ιταλία (75-66). Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη ήταν εξαιρετικοί στην άμυνα, έβγαλαν εκτός αγώνα τα... όπλα των Ιταλών στην επίθεση και χάρισαν στο κατάμεστο «Σ. Κυπριανού» ένα όμορφο βράδυ

Κορυφαίος της «επίσημης αγαπημένης» και του αγώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος σημείωσε 31 πόντους (14/20 σουτ και 6 ριμπάουντ) και χάρισε ατελείωτα highlights σε επίθεση και άμυνα.

Το ματς

Η «γαλανόλευκη» ήταν αυτή που πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Σλούκας, Αντετοκούνμπο και Ντόρσεϊ έδωσαν ρυθμό επιθετικά, με τον Μέλι να σημειώνει 7 πόντους, όλους όσους είχε η ομάδα του σε αυτό το διάστημα (8-7, 5:44' 1η περ.). Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη «ζεστάθηκαν» στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου δεκαλέπτο, με το τρίποντο του Τολιόπουλου να δίνει το πρώτο διψήφιο προβάδισμα στην Εθνική μας (22-12).

Where's that sniper friend of yours, @theoriginalpoz? 😅



Giannis Antetokounmpo at half-time:

14 PTS | 7/10 FG | 4 REB#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/wWOKWMq3Oi — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025

Οι Ιταλοί αντέδρασαν στη 2η περίοδο μετά τα πρώτα τρία λεπτά και ξεκίνησαν να «ροκανίζουν» τη διαφορά. Ο Μέλι συνέχισε να δημιουργεί θέματα στην άμυνα της Εθνικής μας, η οποία πάντως στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα περιόρισε σημαντικά τα επιθετικά «όπλα» των φιλοξενούμενων (Φοντέκιο 0 πόντοι). Σκορ ημιχρόνου 36-32.

Το δεύτερο μέρος είχε ονοματεπώνυμο, και δεν ήταν άλλο από το Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak σημείωσε έξι διαδοχικούς πόντους, χαρίζοντας μοναδικά στιγμιότυπα με εντυπωσιακά καρφώματα.

Live look at the admin trying post the Giannis highlight before the next Giannis highlight happens. 😬 pic.twitter.com/brW5zl1lP0 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025

Η αμυντική προσήλωση έφερε με τη σειρά της αποτελέσματα και στην επίθεση, με τη «γαλανόλευκη» να ανεβάζει στο +12 τη διαφορά, χωρίς την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ (56-44, 29" 3η περ.). Οι τυπικά φιλοξενούμενοι δεν τα παράτησαν και με το τρίποντο του Νιάνγκ κατέβασαν ξανά στους 10 την απόσταση, όμως ο Λαρεντζάκης «απάντησε» άμεσα με τον ίδιο τρόπο στην Ιταλία (64-51, 7:05' 4η περ.)

Στα υπόλοιπα λεπτά η Ιταλία προσπάθησε να επιστρέψει στον αγώνα, έριξε σε μονοψήφιο νούμερο τη διαφορά, χωρίς όμως να καταφέρει να «απειλήσει» ουσιαστικά την Εθνική μας ομάδα.

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66.