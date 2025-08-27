Γκάλης για Εθνική: «Καλή επιτυχία στην Εθνική μας, όλοι οι Έλληνες δίπλα της»

Η μεγάλη ώρα (σχεδόν) έφτασε. Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά την πορεία της στο EuroBasket από τη Κύπρο, αντιμετωπίζοντας την 1η αγωνιστική την Ιταλία στη πρεμιέρα της στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του ολοκλήρωσαν πριν από μερικές ημέρες την προετοιμασία τους και θέλουν να επαναφέρουν την «επίσημη αγαπημένη» στις επιτυχίες, σε ένα «έργο» δύσκολο, όχι όμως και ακατόρθωτο.

Λίγα 24ωρα πριν το τζάμπολ, ο θρύλος του Ελληνικού μπάσκετ και του Άρη, Νίκος Γκάλης, έστειλε το δικό του μήνυμα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, τονίζοντας πως όλοι οι Έλληνες είναι δίπλα στην Εθνική μας στη προσπάθεια για διάκριση.

🏀 Καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας για διάκριση στο #EuroBasket2025

🏀 Καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας για διάκριση στο #EuroBasket2025

Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, υγεία & τύχη και βέβαια με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της. Η Εθνική Ελλάδας 🇬🇷 είναι η Ομάδα μας. #pantadipla #NickGalis #basketball #legacy — Nick Galis (@NickGalis6) August 27, 2025

Αναλυτικά η δημοσίευση του Νίκου Γκάλη

