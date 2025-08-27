Το Eurobasket 2025 ξεκινά: Οι πρεμιέρες της Ελλάδας απέναντι στους Ιταλούς και ο «οιωνός» μεταλλίου

Η Ιταλία θα είναι η πρώτη αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας στην προσπάθεια μας για ένα μετάλλιο στο φετινό Eurobasket στα γήπεδα της Κύπρου και της Λετονίας. Η «γαλανόλευκη» θέλει να κάνει σεφτέ με νίκη, αφού η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Το flash.gr θυμάται τρεις κομβικές αναμετρήσεις της «Επίσημης Αγαπημένης» απέναντι στους Ιταλούς και σας τις παρουσιάζει.

1. Ελλάδα – Ιταλία 90-78 (Ευρωμπάσκετ 1987, ΣΕΦ)

Η πρώτη νίκη στο Ευρωμπάσκετ του ’87, μέσα στο «καυτό» ΣΕΦ, απέναντι στην πανίσχυρη Ιταλία. Με τον Νίκο Γκάλη να ηγείται και τον Γιαννάκη να βάζει την ψυχή του, η Εθνική έδειξε από την πρεμιέρα ότι το τουρνουά θα ήταν διαφορετικό. Ακολούθησε φυσικά η κατάκτηση του χρυσού, κάτι που μπορεί να ληφθεί και ως... οιωνός μεταλλίου, αν η παρέα του Βασίλη Σπανούλη το επαναλάβει αύριο (28/8) κόντρα στην «Σκουάντρα Ατζούρι».

2. Ελλάδα – Ιταλία 72-81 (Ευρωμπάσκετ 2013, Σλοβενία)

Το 2013 η Εθνική μας έχασε το ντέρμπι κορυφής του Δ' ομίλου από την Ιταλία και μετά από ρεσιτάλ για το δίδυμο των Μπελινέλι-Ντατόμε, και τον Ζήση να προσπαθεί απελπιστικά μόνος του να σώσει την παρτίδα. Η ήττα αυτή ήταν σοβαρό πλήγμα για την Ελλάδα, η οποία είχε ξεκινήσει την πορεία της στο EuroBasket 2013 με εντυπωσιακές νίκες επί της Σουηδίας, της Ρωσίας και της Τουρκίας.

Ωστόσο, τραυματισμοί βασικών παικτών δυσκόλεψαν τη συνέχεια και σε συνδυασμό με ήττες όπως αυτή από Ιταλία και Φινλανδία, η Ελλάδα αποκλείστηκε (για πρώτη φορά από το 2001) πριν τους προημιτελικούς.

3. Ελλάδα – Ιταλία 89-85 (Ευρωμπάσκετ 2022, Ιταλία)

Μία ακόμη σύγκρουση στη φάση των ομίλων για τις δυο ομάδες. Η Ελλάδα και η Ιταλία συναντήθηκαν στο EuroBasket 2022, στο Group C, με την Εθνική μας ομάδα να καταφέρνει να επικρατήσει με 89–85 υπέρ της Ελλάδας στις 3 Σεπτεμβρίου 2022. Την παράσταση έκλεψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναδείχθηκε MVP του αγώνα: 31 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, και συνολική βαθμολογία απόδοσης (efficiency) 31.