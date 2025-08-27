Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουογέν που εμφανίστηκε στην «πρώτη» του Ολυμπιακού

Ημέρα προπόνησης μετά από αρκετές εβδομάδες διακοπών ήταν η σημερινή για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.



Οι Πρωταθλητές Ελλάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα άρχισαν σήμερα την προετοιμασία τους για τη σεζόν 2025/26 με αρκετές απουσίες λόγω Ευρωμπάσκετ και τραυματισμών (Φαλ), αλλά και με νέα πρόσωπα.



Πέρα από τους νεαρούς παίκτες των Νέων του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο ΣΕΦ και τον βοηθητικό σέντερ Καλίφα Κουμάτζι, το παρών έδωσε ένα ακόμα άγνωστο πρόσωπο στο ευρύ κοινό.

To who is who του Νίκου Οκεκουογέν

Eurokinissi



Ο 27χρονος Νίκος Οκεκουογέν ξεχώρισε με την παρουσία του στο παρκέ και θα συμμετάσχει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, μέχρι να επιστρέψουν οι απόντες και παράλληλα ο ίδιος να βρει νέα επαγγελματική στέγη.



Ο Οκεκουογέν πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα των Τρικάλων στην Elite League, όπως και τις προηγούμενες σεζόν όπου πέρασε από Καβάλα και Ιωνικό Νικαίας και μέτρησε κατά μέσο όρο τη σεζόν 2024/25 13.7 πόντους, ενώ είχε αγωνιστεί και στον Φιλαθλητικό.



Πάντως σε αντίθεση με τον Κουμάτζι, ο οποίος έχει σχετική option στο συμβόλαιο του, ο 27χρονος ψηλός δεν αναμένεται να παραμείνει κάτοικος Φαλήρου, καθώς θα αποχωρήσει στο φινάλε της προετοιμασίας.