Ελλάδα - Γαλλία 77-92: Πάλεψε αλλά ηττήθηκε από τους Γάλλους

Η Ελλάδα πάλεψε στα ίσα στο πρώτο ημίχρονο, έφτασε να προηγείται ακόμη και με 10 πόντους, όμως ηττήθηκε με 92-77 από την παντοδύναμη Γαλλία στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket στη Κύπρο. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν τον ρυθμό τους στο δεύτερο ημίχρονο, προβλημάτισαν τη «γαλανόλευκη» σε άμυνα και επίθεση και πήραν μια νίκη «ψυχολογίας» ενόψει των επίσημων αναμετρήσεων.

Το ματς

Η Γαλλία με πρωταγωνιστή τον Γιαμπουσέλε ξεκίνησε δυναμικά το ματς, με τον πρώην παίκτη της Ρεάλ να μετρά 3/3 τρίποντα στα πρώτα λεπτά.

Η Εθνική μας αντέδρασε, δεν προβληματίστηκε από τον τρόπο που ξεκίνησαν οι Γάλλοι τον αγώνα και γρήγορα πήραν κεφάλι στο σκορ. Το 11-6 υπέρ των τυπικά γηπεδούχων «έσβησε» με ένα γαλανόλευκο 10-0, με όμορφες φάσεις όπως το καλάθι και φάουλ του Σλούκα ή το δυναμικό κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούμπο στο γαλλικό καλάθι (16-11, 3:45' 1η περ.).

Από την προσπέραση και έπειτα οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη συνέχισαν να έχουν εξαιρετικό ρυθμό, διατηρώντας το πάνω χέρι στην αναμέτρηση και στην δεύτερη περίοδο. Η Γαλλία έφερε στον πόντο το ματς αρκετές φορές, όποτε όμως συνέβαινε αυτό η γαλανόλευκη έβρισκε τον τρόπο να «ανοίγει» εκ νέου διαφορά (46-36, 2:01' 2η περ.). Οι «τρικολόρ» κατάφεραν να μειώσουν στο -6 λίγο πριν το ημίχρονο, χάρη στο εύστοχο τρίποντο του Κουλιμπαλί. Σκορ ημιχρόνου 49-43.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με ένα γρήγορο «γαλλικό» 7-0, στο οποίο απάντησε ο Τολιόπουλος με ένα όμορφο σουτ τριών πόντων. Ο Giannis στον αιφνιδιασμό ισοφάρισε (56-56) με ένα εξαιρετικό κάρφωμα, ξεσηκώνοντας το κοινό στο ΟΑΚΑ.

Η Γαλλία εκμεταλλεύτηκε το δυναμικό ξεκίνημα της και «έχτισε» το δικό της +10, δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα της Ελλάδας. Ο Ριζαζέ με εύστοχο τρίποντο ανέβασε στο +13 (58-71, 0:55" 3η περ.) το γαλλικό προβάδισμα, αναγκάζοντας τον Βασίλη Σπανούλη να καλέσει τάιμ άουτ για να επαναφέρει την ηρεμία των παικτών του.

Ο Τολιόπουλος με ένα νέο τρίποντο φάνηκε πως «κρατά» στο ματς την Εθνική μας, το buzzer beater του Κορντινιέ όμως ανέβασε ξανά τη διαφορά σε ασφαλή (για την Γαλλία) επίπεδα. Τα υπόλοιπα λεπτά απέκτησαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους δύο προπονητές να βγάζουν σημαντικά συμπεράσματα ενόψει των επίσημων αναμετρήσεων.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 49-43, 61-71, 77-92.