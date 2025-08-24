Οριστική η δωδεκάδα για το EuroBasket 2025: Εκτός ο Ζούγρης, μέσα ο Κατσίβελης

Ο Βασίλης Σπανούλης είχε προαναγγείλει ότι θα γνωστοποιήσει την τελική του επιλογή για το EuroBasket 2025 το βράδυ της Κυριακής (24/8) και τήρησε την υπόσχεσή του. Η Εθνική ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με το φιλικό απέναντι στη Γαλλίακαι πλέον μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα απέναντι στην Ιταλία.

Η μοναδική εκκρεμότητα αφορούσε τη 12η θέση. Μετά το «κόψιμο» του Όμηρου Νετζήπογλου, στην προετοιμασία έμειναν 13 παίκτες, με τον Βαγγέλη Ζούγρη και τον Δημήτρη Κατσίβελη να διεκδικούν το τελευταίο «εισιτήριο». Ο Σπανούλης επέλεξε τελικά τον Κατσίβελη, κρίνοντας πως η ομάδα χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση στην περιφέρεια.

Έτσι, η τελική δωδεκάδα που θα ταξιδέψει στην Κύπρο για το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού διαμορφώνεται ως εξής: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Σλούκας, Κώστας Παπανικολάου, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

To depth chart της Εθνικής ενόψει Eurobasket 2025:

PG: Σλούκας, Κατσίβελης

SG: Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος

SF: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης

PF: Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Σαμοντούροβ

C: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο.