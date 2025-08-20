Ο Λαρεντζάκης... εκδικήθηκε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τις σφαλιάρες (vid)

Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, επικρατώντας με 104-86 της Λετονίας, στην πρεμιέρα του τουρνουά «Aegean Acropolis». Το βράδυ σημαδεύτηκε από την πολυαναμενόμενη επιστροφή τουΓιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος πραγματοποίησε το πρώτο του φετινό παιχνίδι με τα «γαλανόλευκα», δείχνοντας έτοιμος και πεισμωμένος, αφήνοντας πίσω τα προβλήματα που τον κράτησαν εκτός στα προηγούμενα φιλικά.

Ο Greek Freak ήταν αναμφίβολα ο MVP της αναμέτρησης, συνδυάζοντας ουσία με θέαμα, ενώ μετά τη λήξη του αγώνα, μοίρασε συγχαρητήρια στους συμπαίκτες του με πρώτο και καλύτερο τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, με τον οποίο μοιράστηκαν μια απολαυστική στιγμή.

Η σκηνή είχε και... προηγούμενο: πριν λίγες μέρες είχε γίνει viral ένα βίντεο όπου ο Γιάννης, κατά τη διάρκεια ενός «ζντο» της ομάδας, χτύπησε χαριτολογώντας τον Λαρεντζάκη στο κεφάλι. Ο παίκτης του Ολυμπιακού, με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και του «επέστρεψε» το… χάδι με τρόπο που μαρτυρά τη χημεία και το θετικό κλίμα στα αποδυτήρια.

Δείτε την... εκδίκηση του Λαρεντζάκη