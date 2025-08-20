Τουρνουά Ακρόπολις: Η ώρα και το κανάλι για την αναμέτρηση της Εθνικής κόντρα στην Λετονία

Έναρξη στο καθιερωμένο τουρνουά Ακρόπολις με ένα δυνατό τεστ για την Εθνική Ανδρών με αντίπαλο τη Λετονία στο ΟΑΚΑ (20/8, 20:00, ΕΡΤ News), με την Ελλάδα να μπαίνει στην τελική ευθεία ενόψει EuroBasket 2025, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αγωνίζεται για πρώτη φορά στις φετινές φιλικές αναμετρήσεις/



Το πρόγραμμα του τουρνουά Ακρόπολις



20/8 20:00 Ελλάδα – Λετονία

21/8 20:00 Λετονία – Ιταλία

22/8 20:00 Ελλάδα – Ιταλία

Που θα δείτε τις «μάχες» του Κυπέλλου Ελλάδας, τις αναμετρήσεις των play-off του Champions League και την πρεμιέρα των Κορασίδων

Ο Πανιώνιος σε ένα ντέρμπι από τα παλιά κοντράρονται στη Νέα Σμύρνη υποδέχεται τον Ηρακλή με έπαθλο την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ Μπόντο Γκλιμτ, Στουρμ Γκρατς, Σέλτικ, Καϊράτ Αλμάτι, Βασιλεία, Κοπεγχάγη, Φενέρμπαχτσε και Μπενφίκα θα επιδιώξουν να κάνουν το πρώτο βήμα για τη συμμετοχή τους στον ενιαίο όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ακόμη, η Εθνική Κορασίδων κάνει πρεμιέρα στο EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας και αντιμετωπίζει τη Βόρεια Μακεδονία (20/8, 18:00). Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το κανάλι της FIBA στο YouTube.