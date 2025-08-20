Live η φιλική αναμέτρηση της Ελλάδας με την Λετονία

Η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται στη μάχη του τουρνουά «Aegean Acropolis» στο ΟΑΚΑ, με ένα ξεχωριστό γεγονός στην πρεμιέρα: την πρώτη φετινή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη «γαλανόλευκη».

Ο σούπερ σταρ των Μπακς αφήνει πίσω του τα προβλήματα που τον είχαν κρατήσει εκτός δράσης και τίθεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, προσθέτοντας δυναμική και ποιότητα στην ομάδα, ενόψει των επερχόμενων προκλήσεων. Εκτός έμειναν οι Κώστας Αντετοκούνμπο και Βασίλης Τολιόπουλος, καθώς ο τεχνικός της Εθνικής θέλει να τους προφυλάξει.

Παρακολουθήστε την εξέλιξη της αναμέτρησης ζωντανά μέσω του Athletiko.gr