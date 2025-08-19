Το κάλεσμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους φιλάθλους για την αναμέτρηση με τη Λετονία (vid)

Μετά την ενημέρωση πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, υπολογίζεται για τη φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Λετονία την Τετάρτη (20/8,20:00), ο Έλληνας Πρωταθλητής του NBA, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της εθνικής αναφέροντας χαρακτηριστικά το εξής μήνυμα: «Γεια σας παιδιά, Γιάννης Αντετοκούνμπο εδώ. Ήρθε η ώρα. Σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο».

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μετρά αντίστροφα για την έναρξη του Eurobasket 2025, αλλά πριν από τη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει τη Λετονία και έπειτα θα συνεχίσει την προετοιμασία της για το τουρνουά «Ακρόπολις».