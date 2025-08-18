Εθνική Ελλάδος: Επιστρέφει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για το φιλικό της «γαλανόλευκης» με τη Λετονία

Παρότι δεν αγωνίστηκε σε κανένα φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και είναι πανέτοιμος για το φιλικό παιχνίδι κόντρα στη Λετονία (20/8,20:00) ενώ αντίστροφα μετρά και το τζάμπολ του EUROBASKET.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει πλέον όλους τους παίκτες της «γαλανόλευκης» στη διάθεσή του και συνεχίζει την προετοιμασία της ομάδας σε φουλ ρυθμούς με στόχο να εμφανιστεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.