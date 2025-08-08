Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Κύπρο η Εθνική

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα ταξιδέψει η Εθνική μπάσκετ στην Κύπρο για το τουρνουά, όπου θα παίξει με τη Σερβία και το Ισραήλ. Ο Έλληνας σούπερ σταρ της «γαλανόλευκης» έμεινε στην Αθήνα μετά την προπόνηση της Παρασκευής και δεν θα ενισχύσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.



Στην Αθήνα έμειναν και ο Βασίλης Τολιόπουλος, που δεν έπαιξε στο φιλικό με το Βέλγιο και ο Βαγγέλης Ζούγρης που έχει θέμα τραυματισμού.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

“Για την Κύπρο αναχωρεί σήμερα η Εθνική ανδρών, αφού προπονήθηκε στο ΟΑΚΑ. Στη Λεμεσό, πρώτο της προορισμό και στο Ευρωμπάσκετ 2025, θα συμμετάσχει στο ECOMMBX Cup με δύο πολύ δυνατά παιχνίδια προετοιμασίας, αύριο Σάββατο 9/10 με τη Σερβία (20.30) και μια μέρα αργότερα, με το Ισραήλ (20.30).

Στην αποστολή συμμετέχουν 16 παίκτες, ενώ στην Αθήνα έμειναν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης οι οποίοι αναμένεται να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων μετά την επιστροφή της ομάδας από την Κύπρο.

Οι 16 παίκτες που συμμετέχουν στην αποστολή είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζινας”.