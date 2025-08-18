ΕΟΚ: «Έγραφαν ψέματα για Αντετοκούνμπο, κατευθυνόμενοι από παράκεντρα»

Η Εθνική ομάδα βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της για το Eurobasket 2025 και η ΕΟΚ πήρε θέση σχετικά με τα όσα ειπώθηκαν και γράφτηκαν για το θέμα της συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Eurobasket 2025.

Λίγο μετά την ανακοίνωση πως ο «Greek Freak» θα είναι διαθέσιμος για το φιλικό της Τετάρτης κόντρα στη Λετονία (20/8, 20:00), η ομοσπονδία ξεκαθάρισε πως ουδέποτε υπήρξε θέμα γύρω από την παρουσία του Greek Freak στην ερχόμενη διοργάνωση, αλλά και στην προετοιμασία της «γαλανόλευκης», ενώ υπογράμμισε πως κατασκευάστηκε ένα ανύπαρκτο θέμα, το οποίο ήταν ψευδές και είχε ως στόχο τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Η θέση της ΕΟΚ: »Η Ομοσπονδία δεν ασχολείται και δεν απαντά σε ό,τι κακόβουλο για το θέμα της συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Εθνική γράφτηκε αυτές τις ημέρες. Όλοι αυτοί οι κύκλοι που τα δημιούργησαν ήταν κατευθυνόμενοι από «παράκεντρα» και γνώριζαν πολύ καλά πώς όσα έλεγαν και έγραφαν ήταν ψέματα.

Κατασκεύασαν ένα ανύπαρκτο θέμα γιατί είχαν μοναδικό στόχο με τα ψεύδη τους να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη και να πλήξουν την ενότητα και τη συγκέντρωση της εθνικής μας ομάδας. Δυστυχώς, αυτό ήταν είναι άλλο ένα δείγμα πως κάποιοι χρησιμοποιούν την Εθνική για να μεταφέρουν την τοξικότητά τους στο μπάσκετ».