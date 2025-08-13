NBA: Τι είναι η «ασφάλεια» που πληρώνεται από τις Εθνικές για τους παίκτες της κορυφαίας Λίγκας

Κάθε εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος σε ένα ταμείο για να έχει κάποιες παροχές - κυρίως ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ή τουλάχιστον κάθε εργοδότης οφείλει να τον ασφαλίσει και να τον κατοχυρώσει. Με παρόμοιο τρόπο, αλλά όχι για τον ίδιο ακριβώς λόγο, κάθε εργαζόμενος σε ομάδα του NBA, σούπερ σταρ, ρολίστας ή... quest star, όταν η ομάδα της πατρίδας του τον καλέσει να αγωνιστεί σε ένα τουρνουά, όπως καλή ώρα το Eurobasket που ξεκινά στις 27 Αυγούστου, κανείς δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο.

Το NBA δεν μπορεί να του το απαγορεύσει -αν και εφόσον επιθυμεί ο ίδιος να αγωνιστεί- αλλά η ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας οφείλει να καταθέσει ένα ποσό στην ομάδα των ΗΠΑ στην οποία το «αστέρι» ανήκει. Ώστε να ολοκληρωθεί μία διαδικασία που πλείστες των περιπτώσεων είναι τυπική.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λόγω μιας χρονοτριβής σε αυτή τη… συναλλαγή μεταξύ ΕΟΚ και Μιλγουόκι Μπακς, δεν μπόρεσε να αγωνιστεί στο τουρνουά της Κύπρου. Τώρα βρίσκεται με την υπόλοιπη αποστολή της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη και μένει να δούμε αν θα βάλει τη φανέλα με το εθνόσημο για το φιλικό ματς προετοιμασίας κόντρα στο Μαυροβούνιο.

Λόγω του Greek Freak και της καθυστέρησης που προέκυψε, ήρθε στην επιφάνεια αυτή η διαδικασία πληρωμής της ασφάλειας στην ομάδα του NBA -που μέχρι τώρα είχε περάσει απαρατήρητη. Κι αυτό γιατί συνήθως δεν έμπαινε εμπόδιο στην προετοιμασίας των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων. Ενδεχομένως ίσως να έμπαινε, αλλά στις πρώτες μέρες και ουσιαστικά πριν την ενσωμάτωση του παίκτη στην αποστολή.

Διαβάστε αναλυτικά στο Athletiko.gr