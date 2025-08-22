Ώρα και κανάλι για τη «μάχη» της Εθνικής μπάσκετ με την Ιταλία στο «Ακρόπολις»

Στο ΟΑΚΑ το Ακρόπολις με φόντο το EuroBasketη Εθνική Ανδρών του μπάσκετ συνεχίζει τα δυνατά τεστ πριν από το EuroBasket. Στο τουρνουά Ακρόπολις, μετά την πρεμιέρα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει, σειρά παίρνει η Ιταλία. Ο αγώνας θα γίνει στο ΟΑΚΑ και θα προβληθεί την Παρασκευή (22/8) στις 20:00 από το ERT NEWS. Το τουρνουά λειτουργεί ως βασική πρόβα ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται και για το φιλικό με τη Γαλλία που ακολουθεί.



Πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Βόλεϊ Γυναικών

Η Εθνική Γυναικών του βόλεϊ επιστρέφει σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και ξεκινά με την πιο απαιτητική αναμέτρηση, απέναντι στη Βραζιλία, μια υπερδύναμη του αθλήματος. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Ταϊλάνδη, στο Τσιάνγκ Μάι, την Παρασκευή 22 Αυγούστου στις 15:30 ώρα Ελλάδας, με όλα τα εισιτήρια του γηπέδου να έχουν ήδη εξαφανιστεί. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2, η οποία διαθέτει τα δικαιώματα για τα παιχνίδια της ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση.

