Live η φιλική αναμέτρηση της Ελλάδας απέναντι στην Ιταλία για το «Ακρόπολις»
Παρακολουθήστε ζωντανά την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ιταλία, στο πλαίσιο του τουρνουά Acropolis στο ΟΑΚΑ.
Η Εθνική Ελλάδας ολοκληρώνει το τουρνουά «Ακρόπολις» με την αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, στο προτελευταίο φιλικό της γαλανόλευκης στο «Telekom Center Athens». Ο Βασίλης Σπανούλης άφησε εκτός αγώνα (για λόγους ξεκούρασης) τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου, έχοντας όμως για πρώτη φορά διαθέσιμο τον Βασίλη Τολιόπουλο.
Παρακολουθήστε την εξέλιξη της αναμέτρησης ζωντανά μέσω του Athletiko.gr