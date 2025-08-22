Εθνική Ελλάδας: Ροτέισον από Σπανούλη, εκτός Αντετοκούνμπο, Σλούκας και Μήτογλου με Ιταλία

Με εκτεταμένο ροτέισον παρατάσσει την Εθνική ομάδα ο Βασίλης Σπανούλης στο σημερινό φιλικό με την Ιταλία, στο πλαίσιο του τουρνουά «Ακρόπολις». Όπως ήταν αναμενόμενο, το τεχνικό επιτελείο αποφάσισε να δώσει «ανάσες» σε βασικά στελέχη της ομάδας, αξιοποιώντας την ευκαιρία για δοκιμές και κατανομή χρόνου συμμετοχής.

Περίπου 90 λεπτά πριν το τζάμπολ, η ΕΟΚ ανακοίνωσε την 13άδα της Εθνικής για το δεύτερο παιχνίδι του τουρνουά. Εκτός αποστολής για λόγους διαχείρισης έμειναν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας και Ντίνος Μήτογλου.

Ο Αντετοκούνμπο, που στο φιλικό με τη Λετονία πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τα γαλανόλευκα για φέτος, έδειξε σε εξαιρετική φυσική και αγωνιστική κατάσταση. Η επιλογή να ξεκουραστεί εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Στο μεταξύ, στη 13άδα του σημερινού φιλικού περιλαμβάνεται για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί στα προηγούμενα φιλικά της προετοιμασίας. Ο διεθνής γκαρντ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την «Επίσημη Αγαπημένη» ενόψει του EuroBasket.

Αναλυτικά οι διαθέσιμοι παίκτες της Εθνικής

Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου, Νάσος Μπαζίνας, Βασίλης Τολιόπουλος Κώστας Αντετοκούνμπο.