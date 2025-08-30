Εθνική Ελλάδας: Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στην Κύπρο

Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει σήμερα (30/8, 18:15, ΕΡΤ1) την Κύπρο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EUROBASKET 2025, και μετά το νικηφόρο ξεκίνημα κόντρα στην Ιταλία, θέλει να διευρύνει το σερί της και να πάρει τη νίκη και κόντρα στους Κύπριους.

Ο Βασίλης Σπανούλης, επέλεξε να ξεκουράσει τον «Greek Freak» και να του δώσει κάποιες ανάσες ενόψει της αναμέτρησης με την Γεωργία (31/8, 15:00).

Αναλυτικά η σύνθεση

Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Θάνασης Αντετοκούνμπο