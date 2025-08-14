Ελλάδα - Μαυροβούνιο 69-61: Με οδηγό την άμυνα νίκησε το Μαυροβούνιο και... την αστοχία της

Η Εθνική Ελλάδας τα... έσπασε πίσω από τα 6.75μ (5/35 3π), έπαιξε... σκυλίσια άμυνα και επιβλήθηκε με 69-61 επί του Μαυροβουνίου στη φιλική αναμέτρηση της PAOK Sports Arena. Οι παίκτες του Σπανούλη έκαναν ένα σπουδαίο παιχνίδι στην άμυνα, έδειξαν εξαιρετική ενέργεια και χάρισαν στο κατάμεστο γήπεδο του ΠΑΟΚ ένα όμορφο βράδυ.

Κορυφαίος για την γαλανόλευκη σε ένα ακόμα παιχνίδι στην επίθεση ήταν ο Μήτογλου, με σημαντική συμβολή στην άμυνα από τους Καλαϊτζάκη, Κώστα και Θανάση Αντετοκούνμπο.

Το ματς

Η πρώτη περίοδος συνοδεύτηκε για μία ακόμη φορά από αστοχία για τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, μετρώντας 0/8 τρίποντα και 3/7 βολές. Παρά τα άσχημα στατιστικά, η σωστή αμυντική λειτουργία της γαλανόλευκης κράτησε την απόσταση από το Μαυροβούνιο στο -4.

Από το 10' και έπειτα η Ελλάδα άλλαξε πρόσωπο και με όπλο την άμυνα της και τα αδέρφια Αντετοκούνμπο «έχτισε» ένα σερί οκτώ συνεχόμενων πόντων, για να δημιουργηθεί ένα γαλανόλευκο +4 στο ματς. Η... κατάρα των 6.75μ (0/16 3π!) για την Εθνική έσπασε από τον Σαμοντούροβ 4:41' πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Ο Βούτσεβιτς με τρεις συνεχόμενους πόντους έδωσε προβάδισμα στην Εθνική το, με το σκορ στο ημίχρονο να είναι 32-35.

Η επιστροφή από την ανάπαυλα συνοδεύτηκε από «άνοιγμα» της διαφοράς για το Μαυροβούνιο (+9), με τον Μήτογλου να ευστοχεί σε τρίποντο για να μειώσει στο -6 (41-47). Τα ποσοστά της γαλανόλευκης στα σουτ τριών πόντων δεν βελτιώθηκαν ούτε στο 3ο δεκάλεπτο, καθώς το εύστοχο του Μήτογλου ήταν μόλις το 3ο εύστοχο σε 27 προσπάθειες.

Η αστοχία δεν πτόησε τους παίκτες της Εθνικής μας, που με ένα νέο σερί 6-0 προσπέρασαν εκ νέου το Μαυροβούνιο, βγάζοντας ενέργεια σε άμυνα και γρήγορους αιφνιδιασμούς (56-54) στην επίθεση. Το έμμεσο τρίποντο του Μήτογλου έδωσε στην Ελλάδα το +7 και ο Λαρεντζάκης το έκανε... +9 λίγο αργότερα με νέο εύστοχο τρίποντο (65-56).

Τα υπόλοιπα λεπτά απέκτησαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με την Εθνική Ελλάδας να διαχειρίζεται το προβάδισμα της και να παίρνει μια νίκη - ψυχολογίας, συνεχίζοντας την προετοιμασία της για την μεγάλη πρόκληση του EuroBasket.

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 32-35, 45-51, 69-61.