Ελλάδα - Βοσνία-Ερζεγοβίνη 77-80: Πρώτο «στραβοπάτημα» για τη «γαλανόλευκη» στο Eurobasket

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με 77-80 από την Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025 και υποχρεώθηκε στην πρώτη της ήττα στη διοργάνωση μετά από τρεις διαδοχικές νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αγωνίστηκε χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρουσιάστηκε όπως την είχαν συνηθίσει στο παρκέ στα πρώτα δεκατρία λεπτά της αναμέτρησης, αλλά στη συνέχεια «κατέρρευσε» με τη Βοσνία να τρέχει ένα σερί 18-0 και να αποκτά ένα μεγάλο μαξιλαράκι ασφαλείας για τα εναπομείναντα λεπτά. Η «γαλανόλευκη» προσπάθησε να επιστρέψει στον αγώνα μείωσε τη διαφορά στους πέντε (74-79) στο τελευταίο λεπτό του αγώνα αλλά εν τέλει γνώρισε την ήττα και η Βοσνία πανηγύρισε τη δεύτερη της νίκη στη διοργάνωση.

Το ματς

Με στόχευση να χτυπήσει κοντά στο καλάθι μπήκε η Εθνική, που κατάφερε να μπει από νωρίς σε θέση οδηγού με Παπανικολάου και Ντόρσεϊ (8-2, 3'). Ο Ντόρσεϊ συνέχισε να δίνει λύσεις από την περιφέρεια και η Εθνική έχτισε διαφορά (13-5, 4'). H Εθνική είχε πολύ καλό ρυθμό και αυτό την βοήθησε να ανεβάσει τη διαφορά με τον Μήτογλου (18-7, 6'). Οι αλλαγές του Μπεκίρ αφύπνισαν την Βοσνία, που κατάφερε να μειώσει με μπροστάρη τον Πενάβα (22-16, 8'). Ο Καλαϊτζάκης έδωσε ανάσα στην γαλανόλευκη επίθεση, όμως οι Βόσνιοι μείωσαν με τον Ρόμπερσον σε 25-19 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έδωσε τον ρυθμό στην Εθνική, μέσα από την ενέργειά του. Ο νέος άσος των Μπακς ανέβασε την ένταση στο παιχνίδι της Εθνικής και η διαφορά έφτασε σε διψήφια επίπεδα (34-21, 12'). Η απάντηση των Βόσνιων ήρθε με διαδοχικά τρίποντα από Ρόμπερσον και Άτιτς (34-27, 13'). Η αντεπίθεση διαρκείας των Βόσνιων συνεχίστηκε, χτυπώντας με υπομονή κοντά στο καλάθι.

Άτιτς και Νούρκιτς ανέτρεψαν το σκηνικό για την ομάδα τους (34-35, 16'). Ο Άτιτς έγινε παράγοντας στο παιχνίδι της Βοσνίας και η διαφορά ανέβηκε (34-39, με την Εθνική να έχει μπλοκάρει. Ο Σλούκας προσπάθησε να δώσει ανάσα με τρίποντο (37-39, 18'). Οι Βόσνιοι όμως κράτησαν τον έλεγχο έως το τέλος του ημιχρόνου και με τον Καμένιας ανέβασαν τη διαφορά για το 38-44.

Η μία κακή απόφαση διαδεχόταν την άλλη για την Εθνική ομάδα, η οποία μπήκε με εξίσου κακό ρυθμό στο δεύτερο μέρος, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Βοσνία, με Ρόμπερσον, Άτιτς και Βράμπατς (41-53, 23'). Το τρίποντο του Ντόρσεϊ έδωσε σφυγμό στην Εθνική (44-53, 24'). Η παρουσία του Σαμοντούροβ έδωσε μαι επιπλέον λύση στην Εθνική που μείωσε (50-56, 28'). Οι Βόσνιοι βρήκαν σκορ από Γκέγκιτς και Λάζιτς όμως και έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +9 για το 52-61.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80.

Διαβάστε αναλυτικά την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr



