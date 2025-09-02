Εθνική Ελλάδας: Τι χρειάζεται για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση και ο πιθανός αντίπαλος στους «16»

Δύο «στροφές» απομένουν για το τέλος της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025 και ήδη ο πρώτος στόχος της Εθνικής ομάδας έχει έρθει εις πέρας. Η «γαλανόλευκη» χάρη στο 3-0 των πρώτων 3 αγώνων έχει καταφέρει να πάρει την πρόκριση στην τελική φάση και τα νοκ άουτ της Ρίγα, που ξεκινούν για εκείνη από τις 7 Σεπτεμβρίου.

Από εδώ και πέρα η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη εστιάζει στον επόμενο στόχο της, που είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση ως πρώτη στον όμιλο που βρίσκεται, αυτόν της Λεμεσού.

Για να συμβεί αυτό, έχει την τύχη στα χέρια της, δεδομένου ότι βρίσκεται στην πρώτη θέση και κοιτάει τους αντιπάλους της από θέση ισχύος. Με δύο νίκες στα παιχνίδια με Βοσνία (02/09) και Ισπανία (04/09) είναι σίγουρα πρώτη χωρίς να την νοιάζει τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια.

Μάλιστα η «γαλανόλευκη» μπορεί να τερματίσει πρώτη και από το βράδυ της Τρίτης. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει, αφενός να... κάνει τη δουλειά κόντρα στην Βοσνία το μεσημέρι της ίδιας μέρας, στο «Σπύρος Κυπριανού», αφετέρου να επικρατήσει η Ιταλία της Ισπανίας στο παιχνίδι που θα διεξαχθεί το βράδυ της ίδιας μέρας.

Σε αυτή την περίπτωση το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής κόντρα στην ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο θα είναι αδιάφορο.

Τι γίνεται με τον αντίπαλο στους 16

Από εκει και πέρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στον τέταρτο όμιλο, του Κατοβίτσε, από τον οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος στη φάση των 16 και τον πρώτο νοκ άουτ αγώνα.

Με το πέρας 3 αγωνιστικών η κατάσταση έχει διαμορφωθεί ως εξής στον όμιλο

1. Πολωνία 3-0

2. Ισραήλ 2-1

3. Γαλλία 2-1

4. Σλοβενία 1-2

5. Βέλγιο 1-2

6. Ισλανδία 0-3

Τα τρία παιχνίδια της ημέρας είναι εξόχως σημαντικά, καθώς το Βέλγιο αντιμετωπίζει το Ισραήλ. Με νίκη οι Ισραηλινοί θα «τελειώσουν» την υπόθεση πρόκριση. Την ίδια ώρα η Σλοβενία αντιμετωπίζει την ουραγό Ισλανδία. Εφόσον ο Λούκα Ντόντσιτς και η παρέα του... κάνουν τη δουλειά τότε ξεκαθαρίζει ποιες 4 ομάδες θα πάρουν την πρόκριση για την φάση των 16.

Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή η ομάδα που φαντάζει πιο πιθανή για αντίπαλος της Εθνικής στην φάση των 16 της Ρίγα είναι η Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς, ωστόσο τα πάντα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν με το πέρας του αγώνα της Γαλλίας κόντρα στην Πολωνία, που θα κρίνει εν πολλοίς τις θέσεις των δύο ομάδων (εφόσον κερδίσουν οι Πολωνοί θα είναι πρώτοι στον όμιλο).