Eurobasket 2025: Live η «μάχη» της Εθνικής ομάδας απέναντι στην Βοσνία

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει την Βοσνία και θέλει τη νίκη που θα την φέρει ακόμη πιο κοντά στην πρώτη θέση στον όμιλο.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Βοσνία, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει καταφέρει να πάρει την πρόκριση στα νοκ άουτ και πλέον παλεύει για τον επόμενο στόχο της, που είναι η πρώτη θέση του ομίλου.

