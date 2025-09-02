Eurobasket 2025: Live η «μάχη» της Εθνικής ομάδας απέναντι στην Βοσνία
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει την Βοσνία και θέλει τη νίκη που θα την φέρει ακόμη πιο κοντά στην πρώτη θέση στον όμιλο.
Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Βοσνία, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει καταφέρει να πάρει την πρόκριση στα νοκ άουτ και πλέον παλεύει για τον επόμενο στόχο της, που είναι η πρώτη θέση του ομίλου.
