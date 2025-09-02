Πρόκληση απο Τούρκο δημοσιογράφο: Οι αναφορές στη «Νότια Κύπρο» και ο κοινός εθνικός ύμνος

Την έντονη αντίδραση ενός Τούρκου δημοσιογράφου προκάλεσε το τατουάζ που είχε ο Νίκος Στυλιανού στο μπράτσο του. Ο διεθνής παίκτης της Κύπρου έχει «χτυπήσει» το νησί της Κύπρου και από πίσω μία ελληνική σημαία.



Ο Σεγά Καραχασάν που εργάζεται στο TRT σύγκρινε μάλιστα την εν λόγω απεικόνιση με τον πανηγυρισμό του Μερίχ Ντεμιράλ με το σύμβολο των «Γκρίζων Λύκων». Ο Τούρκος δημοσιογράφος, μάλιστα, αναφέρει τη Μεγαλόνησο ως Νότια Κύπρο.

Ο Νίκος Στυλιανού/Πηγή: FIBA

«Το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού, παίκτη της εθνικής ομάδας μπάσκετ που απεικονίζει την Κύπρο ως Ελλάδα, προκάλεσε αντιδράσεις.



Μετά τον αγώνα μεταξύ Ελλάδας και “νότιας” Κύπρου, ο Στυλιανού δήλωσε ότι “δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, η Κύπρος είναι Ελλάδα”. Τα μέσα ενημέρωσης έγραψαν ότι ο Στυλιανού με το τατουάζ του έστειλε μήνυμα. Ο ελληνικός εθνικός ύμνος ακούστηκε επίσης για τις δυο ομάδες πριν τον αγώνα.



Η UEFA είχε επιβάλει ποινή αποκλεισμού 2 αγώνων στον Μερίχ Ντεμιράλ για τον χαιρετισμό με το σύμβολο του γκρίζου λύκου μετά από γκολ», ανέφερε ο Σεχά Καραχασάν.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος, όμως δεν σταμάτησε εκεί. Σε νέα ανάρτηση αναφέρθηκε και στην ανάκρουση του κοινού Εθνικού ύμνου πριν τον αγώνα της Κύπρου με την Ελλάδα πριν την αναμέτρησή τους στο EuroBasket. Ο Καραχασάν κάνει και πάλι λόγο για «Νότια Κύπρο» και «εξάπλωση του ελληνικού εθνικισμού».



Αναλυτικά η ανάρτηση:



«Κρίση με τον ελληνικό ύμνο στο νησί!...



«Εμείς, οι Κύπριοι»

Είμαστε Έλληνες...''



Η ανάκρουση του ελληνικού εθνικού ύμνου και από τις δύο ομάδες στον αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ μεταξύ Ελλάδας και Νότιας Κύπρου προκάλεσε αντιδράσεις.



Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επέκριναν έντονα την ψαλμωδία του ελληνικού εθνικού ύμνου κατά τη διάρκεια του αγώνα, δηλώνοντας ότι αυτό θα «σήμαινε την εξάπλωση του ελληνικού εθνικισμού στη χώρα».



Στις ειδήσεις και στα σχόλια, κάποιοι είπαν: «Αυτό είναι κρίμα, δεν έχουμε καν ύμνο», ενώ άλλοι ρώτησαν: «Από πότε η αγάπη για τη χώρα μας και η αφοσίωση στην ιστορία μας θεωρείται ντροπή;»



Ο πρώην Ελληνοκύπριος Αρχισύμβουλος, ο οποίος επέκρινε τον ελληνικό ύμνο, κατηγορήθηκε ως «πράκτορας της MIT».



Μετά τις συζητήσεις, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων έκανε μια δήλωση και είπε: «Για όνομα του Θεού, τι τους ενόχλησε; Είμαστε Ελληνοκύπριοι».



Τούρκοι σχολιαστές εξέφρασαν επίσης τις αντιδράσεις τους σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης όπου κοινοποιήθηκε ο ύμνος, με σχόλια όπως «Η Κύπρος είναι τουρκική, θα παραμείνει τουρκική» και «ΤΔΒΚ» (σ.σ Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου).