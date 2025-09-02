Η ώρα και το κανάλι της Εθνικής κόντρα στην Βοσνία για το Eurobasket 2025

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Βοσνία, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει καταφέρει να πάρει την πρόκριση στα νοκ άουτ και πλέον παλεύει για τον επόμενο στόχο της, που είναι η πρώτη θέση του ομίλου.

Η αναμέτρηση θα κάνει τζάμπολ στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού το μεσημέρι της Τρίτης (15:00) και το κανάλι που θα μεταδώσει την αναμέτρηση θα είναι το ΕΡΤNEWS.

