Τα νέα σενάρια στον όμιλο της Εθνικής μας - Από πρώτοι μέχρι και... τέταρτοι

Η τέταρτη αγωνιστική του Eurobasket, επιφύλασσε για την Ελλάδα την πρώτη της ήττα στη φάση των ομίλων του Eurobasket στη Λεμεσό, με τη Βοσνία να μας κερδίζει, την ώρα όπου η εθνική μας αγωνιζόταν δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Ένα παιχνίδι δηλαδή, με δυσκολίες πριν καν το πρώτο τζάμπολ.

Αυτή η ήττα, φυσικά και δεν είναι καταδικαστική για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, με την πρωτιά στον όμιλο να παίζεται σαφώς στα χέρια της. Σε περίπτωση που η Ελλάδα επικρατήσει της Ισπανίας στην τελευταία αγωνιστική (Πέμπτη (4/8, 21:30), τότε η πρώτη θέση, είναι... κλειδωμένη! Τα αποτελέσματα της ημέρας στον όμιλό μας, διαμορφώνουν ένα διαφορετικό σκηνικό από αυτά που προέκυψαν μετά την ήττα από τη Βοσνία. Η νίκη των Ιταλών επί της Ισπανίας, μας δίνει μια τελική εντύπωση για το πως διαμορφώνονται τα σενάρια της κατάταξης. Η «επίσημη αγαπημένη», βάσει των αποτελεσμάτων της τελευταίας αγωνιστικής, μπορεί να τερματίσει από την πρώτη θέση, έως ακόμη και την τέταρτη, παρά το γεγονός πως ήταν η πρώτη από τις συμμετέχουσες του τρίτου ομίλου, η οποία κλείδωσε την παρουσία της στη φάση των «16».

Eurokinissi

1η: Εάν νικήσει την Ισπανία την τελευταία αγωνιστική του ομίλου, ανεξάρτητα από τα άλλα αποτελέσματα.

2η: Εάν χάσει από την Ισπανία έως 28 πόντους, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Γεωργία επιβληθεί της Βοσνίας.

3η: Εάν χάσει από την Ισπανία με 28 ή περισσότερους πόντους διαφορά, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Γεωργία επικρατήσεις της Βοσνίας.

4η: Εάν χάσει από την Ισπανία, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Βοσνία νικήσει την Γεωργία και εάν χάσει από την Ισπανία, χάσει η Ιταλία από την Κύπρο και η Βοσνία νικήσει την Γεωργία

Οι ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση

Συνολικά, 12 ομάδες έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στη φάση των «16» του EuroBasket και απομένουν τέσσερα εισιτήρια, ενώ τέσσερις ομάδες δεν έχουν ελπίδες πρόκρισης. Μόνο στον τέταρτο όμιλο έχουν γίνει γνωστές οι τέσσερις ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση ενώ στον δεύτερο τρεις ομάδες διεκδικούν ένα εισιτήριο για τη νοκ άουτ φάση. Η Τσεχία, η Κύπρος, το Βέλγιο και η Ισλανδία δεν έχουν ελπίδες πρόκρισης στη φάση των «16» του Eurobasket.

Συγκεκριμένα έχουν προκριθεί η Λετονία, η Τουρκία, η Σερβία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Λιθουανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, και από τον τέταρτο όμιλο όπου θα διασταυρωθεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα η Πολωνία, η Γαλλία, η Σλοβενία και το Ισραήλ.