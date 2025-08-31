Εθνική Ελλάδας: Ο Σπανούλης «χτίζει» μια ομάδα με... ισπανικές περγαμηνές

Την τρίτη της νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον τρίτο όμιλο του EuroBasket θα επιδιώξει η Εθνική μπάσκετ. Η Ελλάδα επικράτησε εύκολα της Κύπρου την προηγούμενη αγωνιστική και απέναντι στην ομάδα του Αλεκσάνταρ Ντζίκιτς θέλει μία ακόμη επικράτηση που θα τη φέρει πιο κοντά στην πρωτιά του ομίλου.

Με όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής, ο Βασίλης Σπανούλης φτιάχνει μια ομάδα που βαδίζει σε γνώριμα χνάρια και κερδίζει με ένα μπάσκετ που θυμίζει πολύ την... φιλοσοφία (και όχι τον τρόπο) των Ισπανών.

Σκληράδα στην άμυνα και επίθεση με μια νοοτροπία ετών

Η Εθνική μας ομάδα θα βασίζει τα παιχνίδια της κυρίως στην άμυνα. Όχι μόνο εκεί. Αλλά πρωταρχικός της στόχος θα είναι να κατεβάζει τους μέσους όρους των αντιπάλων. Μέχρι στιγμής τα πάει περίφημα. Ειδικότερα με την Ιταλία, ο Φοντέκιο εγκλωβίστηκε και αυτό άνοιξε τον δρόμο για μια πιο εύκολη νίκη από αυτή που περιμέναμε.

Ο Σπανούλης δεν έχει αλλάξει την Εθνική στον τρόπο που την είχαμε συνηθίσει. Και δεν χρειάστηκε. Η «γαλανόλευκη» έχει μάθει να παίρνει ελεύθερα σουτ, μέσα από close-out καταστάσεις. Σε αυτό είναι καλή, σε αυτό προπονείται τόσα χρόνια και για αυτό έχει βελτιώσει το ποσοστό στα τρίποντα. Πολλοί αναρωτιούνται πως οι Ισπανοί μπορούν και βάζουν τόσο εύκολα την μπάλα στο καλάθι μετά από τρίποντο που προέρχεται από screen στην ρακέτα, εκεί που ο κοντός ξεμαρκάρεται και βγαίνει στην γραμμή των 6.75. Εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια οι Ισπανοί προπονούνται ακριβώς σε αυτό. Βγαίνει πλέον μηχανικά. Ο καθένας με τα δυνατά του σημεία κι αυτά που έχει μάθει.

Η ομαλή μετάβαση από το παλίο στο νέο

Γινόμαστε μάρτυρες μιας πραγματικότητας που ήδη γνωρίζουμε. Ο Σλούκας, ο Αντετοκούνμπο, ο Παπανικολάου, δεν θα παίζουν για πάντα. Το νέο «αίμα» είναι απαραίτητο να πάρει παραστάσεις δίπλα στο «παλιό», ώστε να γίνει μια ομαλή μετάβαση.

Παίκτες όπως ο Σαμοντούροφ, αλλά και πολλοί ακόμη που δεν ήρθε η ώρα τους (Λιοτόπουλος, Ζούγρης) δείχνουν να έχουν όσα χρειάζονται για να φτιάξουν μια δική τους φουρνιά που θα κρατήσει την Εθνική στα υψηλά στρώματα. Το ζητούμενο είναι να αρχίσουν να τους εκμεταλλεύονται και οι ελληνικές ομάδες, αφού το υψηλότερο επίπεδο δεν το μαθαίνεις στην θεωρία. Πατάς παρκέ και το βιώνεις.