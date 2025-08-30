Η FIBA έδωσε στην Εθνική Ελλάδας ασημένιο μετάλλιο για έναν... ιδιαίτερο λόγο

Μετά από την νίκη στην πρεμιέρα του EuroBasket κόντρα στην Ιταλία, η Ελλάδα θα αναμετρηθεί στο δεύτερο της παιχνίδι στην διοργάνωση κόντρα στην Κύπρο.

Η Εθνική μας ομάδα θέλει να κάνει το 2/2 και να συνεχίσει τις νίκες στον όμιλο της, προκειμένου να έχει όλο και περισσότερες δυνατότητες να τερματίσει στην καλύτερη δυνατή θέση.

Η αναμέτρηση των δυο ομάδων ξεκινά στις 18:15 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1. Και μπορεί να βρισκόμαστε ακόμη μόλις στην δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket, ωστόσο η Ελλάδα... είναι κοντά στο να παραλάβει ένα «μετάλλιο».

Συγκεκριμένα μία ψηφορορία από τη FIBA για την καλύτερη φανέλα της διοργάνωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα, η φανέλα της «Επίσημης Αγαπημένης» βρίσκεται στις κορυφαίες προτιμήσεις του μπασκετικού κοινού.



Η φανέλα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας με 17%, πίσω από τη Λιθουανία (19%). Ακολουθούν οι Σέρβοι με 12%, ενώ πιο κάτω βρίσκεται η Γερμανία με 6%.



Κάπως έτσι, η εμφάνιση της Ελλάδας βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού, ούσα πολύ κοντά στην πρώτη θέση, ενώ διατηρεί σημαντική απόσταση από την τρίτη, κάτι που την βάζει... σε ένα άτυπο βάθρο.

Δείτε στο link της FIBA την εξέλιξη της ψηφοφορίας