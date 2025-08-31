Οι ώρες και τα κανάλια για τις «μάχες» στην Super League και του Ελλάδα-Γεωργία στο Eurobasket

Μετά τις χθεσινές αναμετρήσεις, η Super League επιστρέφει σήμερα με ακόμα τρεις αγώνες.



Μετά τις ευρωπαϊκές τους επιτυχίες σε Europa League και Conference League, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται σήμερα στη μάχη του πρωταθλήματος με τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής.



Η αρχή γίνεται στις 20:00, με την ΑΕΚ να υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Αστέρα AKTOR, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport2HD.



Mια ώρα αργότερα, στις 21:00, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στη Τούμπα τον Ατρόμητο, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.



Τέλος, στις 22:00 στο γήπεδο της Λεωφόρου, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Λεβαδειακό, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport1HD.

Για το 3/3 με την Γεωργία η Εθνική Ελλάδας

Την τρίτη της νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον τρίτο όμιλο του EuroBasket θα επιδιώξει η Εθνική μπάσκετ. Η Ελλάδα επικράτησε εύκολα της Κύπρου την προηγούμενη αγωνιστική και απέναντι στην ομάδα του Αλεκσάνταρ Ντζίκιτς θέλει μία ακόμη επικράτηση που θα τη φέρει πιο κοντά στην πρωτιά του ομίλου.

Ο αγώνας ξεκινάει στις 15:00 το μεσημέρι. Η αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γεωργία θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ news και το Novasports Start.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας στο EuroBasket

15:00 Γεωργία - Ελλάδα (ΕΡΤ news, Novasports Start)

Σλοβενία - Βέλγιο (Novasports 4)

Ισραήλ - Γαλλία (Novasports 4)

Ισπανία - Κύπρος (Novasports Start)

Βοσνία - Ιταλία (ΕΡΤ 1, Novasports Start)

Πολωνία - Ισλανδία (Novasports 4)

Οι αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν στην Ευρώπη

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στα δύο φαβορί για τον τίτλο στην Premier League, μεταξύ Λίβερπουλ και Άρσεναλ, ξεχωρίζει στο Κυριακάτικο πρόγραμμα.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας, υποδέχονται τους «κανονιέρηδες» στις 18:30, με μετάδοση από το Novasports Premier League.

Νωρίτερα, η... Ελληνική Μπράιτον των Τζίμα και Κωστούλα αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι.

Στην Ισπανία, η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, αγωνίζεται εκτός έδρας κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο, θέλοντας να πετύχει το 3/3 στη La Liga.

Στην Ιταλία η Γιουβέντους δοκιμάζει στην έδρα της Τζένοα, ενώ η Ίντερ υποδέχεται την Ουντινέζε.

